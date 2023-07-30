Белорусы призвали идти к зданию Европарламента и Еврокомиссии в Брюсселе 1 30.07.2023, 12:27

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Чтобы ускорить освобождение белорусских политзаключенных.

На Центральном вокзале Брюсселя белорусы призывали бельгийцев и гостей столицы ЕС идти к Европарламенту и Еврокомиссии и требовать освобождения белорусских политзаключенных, так как их убивают в тюрьмах.

Об этом сообщила общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

«Личные санкции, незаочные международные суды, приближение судов Гааги, эмбарго против Китая — вот инструменты, которые давят на мозги диктаторам. Жизнь белорусской элиты за решеткой на самом деле и в руках Европы тоже», — заявила Ольга Николайчик.

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