Филигранная работа: Гуменюк раскрыла детали нового удара по Чонгарскому мосту 2 30.07.2023, 12:33

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иллюстративное фото

Логистический маршрут войск РФ разорван.

Украинские воины продолжают проводить филигранную работу и разрушать логистику врага на левом берегу Херсонской области.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказала Гуменюк, работа воинов направлена на разрушение планов врага, а не разрушение инфраструктуры. Повреждения таким объектам, как Чонгарский мост, наносятся для того, чтобы снизить их пропускную активность. В то же время в будущем они также понадобятся и нашим военным.

«Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой», - добавила Гуменюк.

Вооруженные силы устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами врага и единственное, что может их сдерживать - наличие гражданского населения, которое россияне используют, чередуя машины с гражданскими.

«Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь выехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать материковой частью и попадают в заложники этой военной техники», - пояснила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг».

Удар по Чонгарскому мосту

Вчера, 29 июля, коллаборант Владимир Сальдо о якобы отражении украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре. Позже он признал, что железная дорога получила повреждения, однако их якобы устранили. Тем временем Telegram-каналы начали сообщать о километровых пробках на выезд из Крыма через Чонгар и публиковали соответствующие фото.

Через некоторое время Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило удар по мосту в Чонгаре, который соединяет материковую территорию Украины с оккупированным Крымом.

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