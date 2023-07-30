«Вижу — он прям летит через мост, белый такой»5
- 30.07.2023, 12:40
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Напуганный россиянин рассказал о «громах и молниях» во время атаки на «Москва-Сити».
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью беспилотники атаковали самый элитный район Москвы. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити».
Москвичи отметились реакциями о взрывах, которые накрыли столицу РФ в ночь на 30 июля и привели к разрушению фасадов двух башен бизнес-центра «Москва-сити».
Соответствующие видео с «впечатлениями» граждан РФ публикуют телеграм-каналы. Так, один россиянин бурно отреагировал на «грохот» в Москве.
«Слышал грохот очень сильный. Грохот, просто уууу... Ну, как молния и гром буяет, бьет... Конечно, я испугался! Сразу упал в золу! Потом спустя некоторое время, не помню, может пол часа прошло, вижу, он прям летит через мост, белый такой. Дроны ж маленькие получаются, а этот большой!», - заявил мужчина.
Также один россиянин оценил разрушения в «Москва-Сити» со своего окна. Он отметил, что сразу побежал к нему при звуках взрыва.
«Вокруг столько было дыма... Сейчас там стоит скорая, все оцепили. Ну, взрыв был, конечно мощный», - заявил он.
Ранее реакцию о взрывах в Москве записала очевидица взрывов в «Москва-Сити», прожевывающая в этом районе.
По ее словам, гремело не только в здании бизнес-центра, звуки взрывов раздавались и в здании рядом.
Россиянка указала, что незадолго после атаки вышла на улицу: «Все оцеплено. Рядом тоже все выбито, стекла…» - пожаловалась москвичка.