Белорус придумал хитрую схему и завладел недвижимостью в России

Белорус придумал хитрую схему и завладел недвижимостью в России1
- 30.07.2023, 12:47
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Но что-то пошло не так.
Российские полицейские задержали иностранца, которого подозревают в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщил официальный телеграм полиции Санкт-Петербурга. Как уточнили местные СМИ, речь шла о белорусе.
По версии полиции, злоумышленник узнал о том, что участок с домом в Коломягах (исторический район на севере Санкт-Петербурга) в связи со смертью пожилой владелицы должен был перейти в собственность государства.
В конце января 2021 года он изготовил подложное решение суда о признании за ним права собственности на эту недвижимость, якобы, в порядке наследования. На основании фиктивных документов дом с участком перешли в его собственность. В дальнейшем он перепродал имущество третьим лицам, выручив не менее 1 млн российских рублей (10,8 тысяч долларов).
Во время обысков у мужчины изъяли ноутбук, мобильный телефон, банковские карты и больше тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.