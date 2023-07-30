Белорус придумал хитрую схему и завладел недвижимостью в России 1 30.07.2023, 12:47

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Но что-то пошло не так.

Российские полицейские задержали иностранца, которого подозревают в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщил официальный телеграм полиции Санкт-Петербурга. Как уточнили местные СМИ, речь шла о белорусе.

По версии полиции, злоумышленник узнал о том, что участок с домом в Коломягах (исторический район на севере Санкт-Петербурга) в связи со смертью пожилой владелицы должен был перейти в собственность государства.

В конце января 2021 года он изготовил подложное решение суда о признании за ним права собственности на эту недвижимость, якобы, в порядке наследования. На основании фиктивных документов дом с участком перешли в его собственность. В дальнейшем он перепродал имущество третьим лицам, выручив не менее 1 млн российских рублей (10,8 тысяч долларов).

Во время обысков у мужчины изъяли ноутбук, мобильный телефон, банковские карты и больше тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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