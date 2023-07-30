Александр Невзоров: Байден покрутит пальцем у виска 4 30.07.2023, 12:53

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Александр Невзоров

Путин позорно белебердит.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал недавнюю версию президента РФ Владимира Путина о том, почему российские войска в начале вторжения бежали из-под Киева:

— На видео пожилой нагловатый парнишка безудержно врет не понимая, что в очередной раз скандально «подставляется».

Путин белебердит, что «позорный разгром своей армии и ее бегство из-под Киева был допущен Россией по чьей-то «просьбе».

Ладно, решил перед африканцами хоть как-то понтануться и «подмыть срам». Но зачем же врать так коряво и беспомощно?

Его «попросили» — и он просто «откликнулся» на некую таинственную «просьбу».

Поэтому устроил хаос из сотен горящих русских танков, десятков тысяч трупов своей орды и ее панический драп.

(Напомню, что именно тогда и был заложен «фундамент поражения» России.)

Эти откровения — уже повод для психиатров «навострить уши».

Более того, путинская профпригодность, как «президента» и «верховного главнокомандующего» оказывается под большим сомнением.

Неизбежно разоблачение. Сейчас выяснится, что никто его «не просил» устраивать бегство своей армии и устилать русскими трупами поля Украины.

Байден повертит пальцем у виска. Столтенберг ухмыльнется.

Пожмут плечами даже папуасы и зулусы: «Честное-благородное слово, не просили мы его».

Соловьи-конспирологи на пару лет будут загружены вычислениями загадочного и всесильного просителя, которому Путин не «посмел отказать».

Учитывая своебразное состояние психики президента российской федерации, не исключено, что это будет сам Робинзон Крузо.

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