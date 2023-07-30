Гвардия наступления Украины пошла на массированный штурм позиций РФ на Запорожском фронте 1 30.07.2023, 13:11

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Бригада «Кара-Даг» показала атаку на видео.

Гвардия наступления продолжает атаковать оккупантов на юге Украины. Бойцы показали, как штурмуют позиции врага.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

На опубликованном видео зафиксирована боевая работа бригады «Кара-Даг». Нацгвардейцы штурмуют позиции российских захватчиков на Запорожском направлении.

На кадрах заметно, как группа наших защитников продвигается и ведет бой с оккупантами. Бойцов сопровождает бронированная техника.

Где идет наступление ВСУ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают наступление на трех направлениях фронта - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском.

При этом британская разведка и ряд западных изданий сообщили, что бои на фронте обострились.

Недавно ВСУ освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Силы обороны отмечают, что оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции.

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