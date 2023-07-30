Российские пропагандисты эпически запутались в собственном вранье 30.07.2023, 13:20

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Показательная история одного видео.

Российские пропагандисты сняли «фильм» о войне в Украине, в котором случайно оставили детали, свидетельствующие об определенных проблемах в оккупационном войске.

Как сообщает СтратКом ВСУ, пропагандисты РФ по несколько раз показывают своей аудитории видео одного боя, которое россияне воспринимают, как свои новые «подвиги». Как отмечает стратегическое командование Вооруженных сил Украины, одной из особенностей вражеской пропаганды является повторное использование старых материалов, которые уже забрасывались в информационное пространство и не имели ожидаемого эффекта.

В частности, 29 июля на российских каналах раскручивались кадры боя танкистов РФ, которые якобы самостоятельно «остановили наступление украинской бронегруппы».

В командовании признают, что видео, действительно тяжелое для ВСУ, потому что речь идет о возможной гибели украинских защитников. «К сожалению, мы понимаем, что это война, враг коварен и победы даются Украине тяжело», - констатируют украинские военные.

Тем не менее, указанное видео подчеркивает ряд моментов, печальных для самого противника. В частности, авторы «фильма» случайно оставили детали, свидетельствующие об определенных недостатках у россиян.

«Из разговоров за кадром слышно, что им не хватает противотанковых огневых средств - «нет ПТУРов, кончилось все», - говорится в сообщении.

Также очевидно отсутствие связи командного пункта тактического уровня с российскими танкистами, ведущими бой. Кроме того, видно, что горит российский, а не украинский танк.

Как отмечают в ВСУ, главное в том, что событие, которое раскручивают российские пропагандисты, - старое. По данным командования, впервые эти материалы были опубликованы еще 4 июня, еще раз - 7 июля, а 29 июля - в третий раз. В частности, ролик так тиражируют, потому что не имеют настоящих успехов на фронте, которыми можно было бы гордиться.

«С маниакальным упрямством российские пропагандисты суют одни и те же материалы, которые не достигают нужного эффекта. Отмечаем, что это фрагмент боев за Новодаровку Запорожской области, которую Силы обороны освободили довольно быстро еще в начале июня 2023 года. Эта бестолковая попытка в которое создать картинку «побед» демонстрирует истинное лицо российской пропаганды», - отмечают в командовании.

В частности, речь идет о «публикации», которую тиражирует, в том числе один из российских телеграм-каналов. Он в который раз обнародовал видео с уточнением «новый ракурс на бой первых дней украинского контрнаступления под Новоайдаровкой». По данным российского ресурса, танк РФ в одиночку встретил колонну из 7 единиц бронетехники ВСУ, в том числе – два танка.

Оккупанты расписывают «героизм» своего танкиста, который вместе с ними пришел захватывать чужие земли. При этом в РФ эта пропаганда воспринимается, как новые подвиги их армии.

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