Туристический автобус загорелся в центре Гродно2
- 30.07.2023, 13:27
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Все произошло прямо перед пожарной частью.
Туристический автобус загорелся в центре Гродно. Инцидент произошел днем 29 июля на Большой Троицкой в Гродно. У туристического автобуса загорелся моторный отсек, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
29 июля около половины второго дня у туристического автобуса загорелся моторный отсек.
Водитель остановил автобус и высадил пассажиров. Все произошло прямо перед пожарной частью, поэтому ликвидация возгорания произошла быстро. В виду специфики поломки и габаритов автобуса, движение по Троицкой временно организовывалось по встречной полосе, уточнили в ГАИ.