Туристический автобус загорелся в центре Гродно 2 30.07.2023, 13:27

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Все произошло прямо перед пожарной частью.

Туристический автобус загорелся в центре Гродно. Инцидент произошел днем 29 июля на Большой Троицкой в Гродно. У туристического автобуса загорелся моторный отсек, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

29 июля около половины второго дня у туристического автобуса загорелся моторный отсек.

Водитель остановил автобус и высадил пассажиров. Все произошло прямо перед пожарной частью, поэтому ликвидация возгорания произошла быстро. В виду специфики поломки и габаритов автобуса, движение по Троицкой временно организовывалось по встречной полосе, уточнили в ГАИ.

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