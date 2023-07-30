«Из-за твоей рубашки дети улыбаются и не могут сосредоточиться на учебе» 2 30.07.2023, 13:52

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С 1 сентября в школах Беларуси вводят новый обязательный элемент школьной формы.

Минобразования уже третий учебный год подряд пытается одеть белорусских школьников в школьную форму. Происходит это поэтапно, как объясняют в ведомстве, но что-то постоянно идет не по плану, пишет CityDog.io.

В 2021-2022 учебном году долго не могли определиться с единым обязательным элементом

В итоге каждая школа должна была выбрать его самостоятельно, чтобы «сформировать собственный стиль школы», но и тут все пошло не так гладко, как рассчитывали чиновники. Сначала очень долго выбирали, что это будет – элемент одежды или эмблема, – выбирали цвет, выбирали поставщиков. Поэтому многие школы остановились на самом простом – на официально-деловом стиле и значке с эмблемой учебного заведения.

В этом учебном году, по плану Минобразования, в школьной форме должен появиться уже второй единый элемент. Для этого даже работает специальная комиссия, которая старательно отбирает модели одежды для школьной формы.

Специальная комиссия из чиновников решает, в чем должны ходить в школу наши дети. Для тех, кто любит выбор, создали спецкаталог школьной формы

Каждая модель школьной формы перед запуском в производство согласовывается специальной комиссией из представителей «Беллегпрома», Минобразования и МАРТ. Они и пишут отзывы на каждую единицу.

Например, в этом году, как сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня», комиссия не одобрила кюлоты для девочек и зауженные укороченные брюки для мальчиков, аргументировав свое решение так: «Деловому дресс-коду характерны элементы классического кроя. Такая одежда должна прививать чувство стиля и вкуса, быть сдержанной и некричащей, чтобы дети во время занятий концентрировались на получении знаний, а не на внешнем виде своих одноклассников».

Зато контроль прошли двубортные пиджаки для мальчиков и юбки-сарафаны в складку – для девочек.

Для того чтобы родителям было из чего выбирать, концерн «Беллегпром» создал каталог «Школьная коллекция 2023-2024»: тут коллекции 18 беларуских производителей, в том числе фирм «Полесье», «Калинка», «Славянка», «Купалинка» и других.

В кратком сопроводительном тексте к каталогу достаточно четко выстроена логическая цепочка: «Школа – это мир знаний. Это место, где наши дети учатся чувствовать себя командой, где из них вырастают настоящие патриоты. С заботой о комфорте юных белорусов предприятия легкой промышленности разработали коллекцию одежды, обуви и галантереи «Школа 2023/2024».

Напрямую ни чиновники, ни администрации школ, конечно же, не говорят, что к школьному сезону ребенка одеть нужно именно в эти модели, уточняя, что «никаких жестких рамок и установок нет». Но те самые единые элементы школьной формы для беларуских школ выбраны именно оттуда. Как поделились с нами читатели CityDog.io, у кого-то это жилетка, у кого-то галстук, у кого-то юбка и брюки. В некоторых школах действительно до сих пор просят просто придерживаться делового стиля и выбранного школой цвета, но во многих обязывают покупать форму у конкретного производителя.

Минобразования: «Вы не успели купить брюки или решили саботировать общепринятые установки?»

В том же интервью Sb.by чиновники уточняют, что со временем каждая школа и гимназия должна выйти на единую для себя школьную форму. И если в школе или гимназии до сих пор не определились с выбором элемента формы, то это недоработка – должны были выбрать до мая текущего года. Администрация должна была опросить каждый класс, провести родительские собрания, а позже уже прийти к общему решению.

На вопрос, что будет с учениками, которые не захотят носить утвержденную для школы форму, – например, имеет ли право учитель выгнать ребенка с урока, – чиновники отвечают так:

– Однозначный ответ – нет. Но классный руководитель или директор должны разобраться, в чем дело. Вы не успели приобрести брюки, постирать рубашку или решили саботировать общепринятые установки. Дресс-код ученика четко прописан в уставе учреждения и правилах внутреннего распорядка. Если вы посещаете школу, значит, принимаете условия.

А что думают родители по поводу новой формы: «Жилетки эти пришли к нам в школу спустя год после заказа!»

Мы поговорили с несколькими мамами минских школьников, и вот как ситуация с формой обстоит на сегодняшний день.

Ирина (43), Минск: «Моя дочь в этом году переходит в 9-й класс. И у нас все началось со значка с эмблемой школы. В принципе, я за такое. Во-первых, это не накладно, в прошлом году мы платили за такой значок 5 руб. Во-вторых, такой знак принадлежности к определенной школе мне нравится. Да и сами ребята носили его с удовольствием.

Еще в нашей школе выбрали цвет, у нас он синий. То есть какой-то элемент одежды, чаще низ (брюки, юбка, сарафан) приветствуются синего цвета. Потом к значку добавилась еще и жилетка. Стоила она около 40 руб., носить ее постоянно не заставляли, потому что она шерстяная, детям в ней элементарно жарко. Но на какие-то линейки или мероприятия могли попросить надеть.

Однако в этом году всех обязали купить что-то на выбор: платье, брюки, пиджак. Как раз из того самого каталога от «Беллегпрома». Причем купить это все нужно было у определенного производителя, в конкретном месте и заранее. И родители подняли бучу в школьном чате. Всех возмутило даже не то, что это нужно покупать в каком-то одном месте, а то, что сделать это нужно заранее. Ребенок за лето обязательно вырастет, и угадать с размером просто нереально.

Ну, и все, что нам предложили, элементарно некрасивое. Дети идут в 9-й класс, их просто не заставить такое надеть. И все это великолепие стоит больше 100 руб. Для чего выкидывать такие деньги? Конечно, большинство родителей просто отказались это делать. И администрация школы опять вернула жилетку, которую теперь нужно шить на заказ.

Но ситуация такая: уже конец июля, а сдали деньги на этот индивидуальный пошив всего несколько родителей. Еще интереснее история с обувью. Многие девочки откровенно бойкотируют туфли и ходят в более удобной обуви – кедах или кроссовках. От этого постоянные споры с классным руководителем. Хотя я откровенно не понимаю, почему черные кеды не подходят.

Слышала, что в соседних школах нельзя носить определенные сочетания в обуви: черные кеды с белой подошвой – плохо, с черной – подходит. Мне кажется, это полный маразм».

Ольга (35), Минск: «Как и у всех, наверное, все началось со значков, которые половина наших детей благополучно потеряла в первый месяц учебы. Классная сначала возмущалась, но потом смирилась.

В прошлом году, когда мой сын перешел в 7-й класс, вдруг появилась обязательная бордовая жилетка. Подготовиться решили заранее, и в июне всех попросили сдать замеры, с учетом того, что к сентябрю ребенок вырастет. Возмущались больше всего, конечно, дети. Мой, например, наотрез отказался.

Но ему и не пришлось. И знаете почему? Жилетки эти пришли к нам в школу только в мае этого года, то есть спустя год после заказа. Причем, так как платить родители отказались заранее, нам просто привезли остатки из какой-то другой школы. Ну, про размеры вы и сами понимаете – ни одного попадания. Никто их так и не забрал.

С формой у нас в школе вообще проблемы. Дети стараются придерживаться делового стиля, но, например, у нашей классной бывают странные замечания. Однажды ее смутил гольфик бордового цвета, хоть мальчик и был одет в черные брюки и туфли, то есть выглядело это все очень по-деловому. Но она сказала “слишком ярко”. И вот тут совсем непонятно, почему бордовая жилетка – это нормально, а гольф такого же цвета уже не подходит.

Еще был веселый случай с нашим одноклассником: он в декабре ходил в темно-синей рубашке, на которой вместо клеток были такие маленькие Санта-Клаусы, но рубашка при этом была действительно деловая. Завуч попросила его больше не надевать эту рубашку, так как она «отвлекает детей от рабочего процесса – они улыбаются и не могут сосредоточиться на учебе».

И знаете, это на самом деле смех сквозь слезы, потому что у наших детей хотят забрать не только вот этот способ самовыражения через одежду, который так важен подросткам, но и просто радость и ощущение праздника от того, что одноклассник пришел в веселой рубашке.

Нигде не видела каких-то научно доказанных фактов, что деловой стиль формирует вкус у ребенка или тем более влияет на учебный процесс».

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