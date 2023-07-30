Догорела свечка до полочки
- Аббас Галлямов
- 30.07.2023, 13:55
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На абсурдные слова Захаровой можно посмотреть и под другим углом.
Вы уже, конечно, слышали про то, что Захарова сказала африканцам? Если нет, то насладитесь:
«Мы сражаемся, вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни, не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными!»
То есть, Россия с Украиной за свободу Африки бьется. Та, видимо, собиралась ее завоевать…
По поводу сказанного, конечно, можно повозмущаться: дескать ни стыда, ни совести, врут как сивые мерины. Я предлагаю посмотреть на проблему немного под другим углом.
Стали бы они говорить очевидную чушь, если бы у них были аргументы, выглядящие более-менее респектабельно? Конечно, не стали бы. Если бы у них было в запасе что-то умное и этого умного бы хватало, то не сомневайтесь, что они бы именно это умное и использовали.
Ахинея, которую они несут, в первую очередь демонстрирует кризис их объяснительной модели. Они судорожно ищут новые аргументы, потому что старые не работают. Их беда в том, что новые объяснения могут быть, естественно, только более низкого качества. Это ведь как работает? Сначала выбирают все самое достоверное, а затем - за неимением ничего лучшего - начинают постепенно подгребать все менее и менее правдоподобное.
В общем, догорела свечка до полочки.
Аббас Галлямов, t.me