Догорела свечка до полочки Аббас Галлямов

30.07.2023, 13:55

2,572

Аббас Галлямов

На абсурдные слова Захаровой можно посмотреть и под другим углом.

Вы уже, конечно, слышали про то, что Захарова сказала африканцам? Если нет, то насладитесь:

«Мы сражаемся, вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни, не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными!»

То есть, Россия с Украиной за свободу Африки бьется. Та, видимо, собиралась ее завоевать…

По поводу сказанного, конечно, можно повозмущаться: дескать ни стыда, ни совести, врут как сивые мерины. Я предлагаю посмотреть на проблему немного под другим углом.

Стали бы они говорить очевидную чушь, если бы у них были аргументы, выглядящие более-менее респектабельно? Конечно, не стали бы. Если бы у них было в запасе что-то умное и этого умного бы хватало, то не сомневайтесь, что они бы именно это умное и использовали.

Ахинея, которую они несут, в первую очередь демонстрирует кризис их объяснительной модели. Они судорожно ищут новые аргументы, потому что старые не работают. Их беда в том, что новые объяснения могут быть, естественно, только более низкого качества. Это ведь как работает? Сначала выбирают все самое достоверное, а затем - за неимением ничего лучшего - начинают постепенно подгребать все менее и менее правдоподобное.

В общем, догорела свечка до полочки.

Аббас Галлямов, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».