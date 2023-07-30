«В этот момент почувствовал себя Уорреном Баффетом» 30.07.2023, 14:05

Айтишник открыл небольшую компанию в Минске и зарабатывает $10 тысяч.

Время от времени СМИ публикуют истории белорусских айтишников, которые зарабатывают больше 10 тысяч долларов в месяц. Как правило, они живут за рубежом.

А вот 28-летний Александр Михальченко — CEO небольшой аутсорс-компании Xfuturum, автор канала «Околоайти» — сейчас в Минске и утверждает, что получает «существенно больше 10 тысяч долларов».

Журналисты devby.io поговорили с ним о том, как совмещать два фул-тайм проекта. Плюс Александр дал «неэтичные советы» молодому джуну, который сейчас ищет работу в Беларуси.

«Клиент из Штатов, поэтому работаю по ночам»

— Я окончил БГУ ФПМ по специальности «математик-системный программист». Получил магистерскую степень. Начал заниматься фрилансом в 2012-м, сходил на стажировку в Itransition в 2013-м. Работал в паре минских компаний, ходил на хакатоны в ныне закрытый Imaguru.

В 2016 стал СТО в Tractionboard — испанском стартапе, делавшем аналитику ROI маркетинговых кампаний для SaaS-решений. Но не получилось, не фартануло, product-market fit мы не нашли. Тем же коллективом запустили еще несколько проектов с существенно меньшим успехом, но из-за этого я решил, что, похоже, умею делать MVP для стартапов.

Я зарегистрировал домен xfuturum.com, и, все еще как ИПшник, упорно предлагал «разработку MVP для стартапов». Но ты либо умираешь, создавая MVP для стартапов, либо живешь достаточно долго, чтобы делать унылый Enterprise. Как видите, оба глаза на месте, я выбрал стул с энтерпрайзом.

В 2020-м зарегистрировал ИТ-компанию Xfuturum, в ПВТ с 2021-го. Существенную часть года живу, как говорит мой коллега из Польши, в «стране вечного лета», то есть в Беларуси. О процессе моей релокации предпочел бы не говорить. Как и называть конкретные значения своего дохода, скажу лишь, что в пересчете на месяц это существенно больше 10 тысяч долларов.

На данный момент я выполняю роль UI Architect-а на двух проектах параллельно. Оба проекта фулл-тайм, и оба ведет лучшая айти-компания в мире — моя, разумеется (смеется). На одном проекте работаю уже почти 6 лет, знаю очень глубоко и хорошо, как говорится, часть команды — часть корабля.

Клиент из Штатов, поэтому работаю обычно до 5-6 утра. Режим сна начал шататься курса с третьего, сейчас встаю плюс-минус в одно и то же время, в час или два дня, потому что один добрый человек на втором, появившемся примерно год назад проекте, поставил дейлики в 14:00.

«Как-то раз поход с девушкой по барам Барселоны совместился с зум-конференцией»

В плане работы на двух фул-тайм проектах — тут то пусто, то густо. В какие-то дни делаешь минимально, то есть, фиксишь что-то, что вот прямо сейчас нужно, но по большей «умираешь» на кресле и смотришь видео на YouTube о том, как Ганнибал разбил войска римлян под Каннами. А в какие-то дни получаются deep work sessions: пятилетку за три года, так сказать.

Не знаю, сколько часов работаю, у меня сильно размыты границы личного пространства и работы. Дело в том, что я работаю из дома — Xfuturum изначально задумывался как remote-only. У нас когда-то был офис в Королевом Стане (потому что для вступления в ПВТ нужен офис), но туда пару раз приезжал только я. Офис в итоге закрыли. За зимовку я понял, что, оказывается, три монитора или хорошее кресло не сильно увеличивает продуктивность, но их все-таки лучше иметь.

Я стараюсь всегда быть доступен по телефону и иметь ноут в относительной близости. Цифровой детокс? Нет, не слышал. Если появляются какие-то критические проблемы в продакшене, которые требуют моего участия, мне звонят. Типа как PagerDuty, но ручками. Если ты в это время спишь (бывало), чем-то занят (тоже бывало) — извини, братишка, не повезло.

Пару раз в квартал непременно случается что-то, требующее моего участия. У Lead Backend разработчиков (это ребята со стороны заказчика) такое на порядок чаще. Разумеется, после крупных релизов риск выше. Поэтому иногда беру рюкзак с ноутом на пробежку, один раз пригодилось. Когда еду в зал, тоже беру с собой ноут на всякий случай.

Из интересного — как-то раз поход с девушкой по барам Барселоны совместился с зум-конференцией о том, почему у клиентов перестал работать целый модуль. Ну и одно или два свидания мне так тоже сорвали.

В США у «finance bros» и не только есть такой мем, plsfix. У меня такое тоже бывает. И знаете что? Мне платят в том числе и за это.

Не боюсь ли я выгорания? Мне, пожалуйста, medium well (смеется). Порой ты чувствуешь, что твоя продуктивность упала, все плохо, «ты уже не такой, как раньше». Но все это ерунда, потому что так было много раз в прошлом, и каждый раз все нормализовалось. Это просто очередной этап, который надо пройти. Хорошо помогают смена обстановки и спорт, я в 2020 почти каждые выходные ездил куда-то по Беларуси. Разумеется, с ноутом.

Американская рабочая культура — как раз то, с чего, по моему мнению, надо брать пример. Если что-то горящее идет в продакшн, американские сотрудники работают в выходные. А когда я работал с португальцами (кстати, не советую, денег мало), то даже если в понедельник — критический релиз, в субботу-воскресенье никто не выходит на связь. Радиомолчание как на подлодке.

«23 февраля 2022 года купил «газпрома» и «сбера» на американском брокере. Минус $15К»

С главным клиентом Xfuturum выходило так: поначалу я биллил овертайм, и от недели к неделе были разные суммы. Это не очень радовало ребят из бухгалтерии клиента. В итоге мы вышли на фиксированную сумму на базе среднего значения за год.

Предвосхищая спекуляции в комментариях, с точки зрения ворк лайф баланса Xfuturum — вполне адекватная компания, без «анализирующей активности в джире и почте команды бигдата», каких-либо, прости господи, скриншотов рабочего стола, да и без микроменеджмента в принципе. Контрактов на 5 лет и анального рабства с отступными для джунов тоже нет. Но звонки за пределами 9-18 — это да, это есть.

Буду ли я так работать, когда у меня появятся дети? Постараюсь. Если жена и будет работать, то для самореализации. И пока детей нет, нужно зарабатывать деньги. Посмотрите цены на частные школы, на нормальные машины, на недвижимость, в конце концов.

Я фанатично документирую траты, доходы и ряд других вещей с 2016, трачу где-то ⅓ дохода. Какими-то крупными успехами с инвестициями в фондовый рынок похвастаться не могу, все довольно консервативно. В ожидании глобальной рецессии c 2017-го я пропустил рост S&P на 70%.

Мой самый дерзкий WallStreetBets moment был, когда 23 февраля 2022 года я купил «газпрома» и «сбера» на американском брокере, потому что была сильная просадка, я почувствовал себя Уорреном Баффетом: «Ну не войну ж они дальше начнут?». В итоге минус $15К, потому что брокер американский, все заморожено. Когда я открывал этот счет, главной трудностью казалось получение разрешения НБРБ. Эх, какие времена были!

«Хайрили одного джуна, пришло 1462 отклика»

— У нас в Xfuturum никаких снижений зарплат и сокращений не было. Правда, и повышения тоже заморожены.

В ноябре 2022 хайрили одного джуна, Junior React Developer, 1462 отклика на вакансию, которые потом превратились в шорт-лист из 3 человек. Взяли одного (привет, Никита). Цифры нереальные, так что, если вы сейчас джун и ищете работу, я вам по-человечески сочувствую, в «мои времена» было проще.

Очень много чего в жизни — это воронка конверсии, начиная от дейтинга и заканчивая устройством на работу. Так что давайте поговорим о том, как повысить процент конверсии в самом, на мой взгляд, узком для соискателя месте — приглашений на первый этап собеседования. Проще выражаясь, как выделиться среди 1462 других. Разумеется, все это очень субъективно, и, возможно, в комментариях найдутся более компетентные специалисты.

(К тем из советов ниже, где рекомендуется врать в резюме, стоит подойти критически. Напоминаем, они вредные. — Прим.)

Если бы я сейчас делал идеальное резюме джуна в вакууме, то, во-первых, указал бы 2-3 курс либо БГУ ФПМИ, либо БГУИР КСиС.

Да, знания, которые дает вышка, по факту бесполезны (если редактор пропустит этот бесстыдный самопиар, то на YouTube-канале «Околоайти» есть два видео о пользе вышки — два.

Но вспомните число 1462. Конечно, врать о своем альма-матер — это крайне неэтично, да и вас могут раскрыть. Но никто этого не проверяет. Никаких «систем обмена данными» нет, да и никому это не надо. Я получал какие-то документальные подтверждения, где кто учился, только когда подписывал им практики или распределения.

Во-вторых, идеальный возраст — это 19-21. Разумеется, ни одна компания не отсеивает кандидатов на джуниор позиции по возрасту, ведь это нарушение ТК — и именно поэтому на том же rabota.by есть… фильтр по возрасту. И давайте так, я не сомневаюсь, что вот именно ваш знакомый, вошедший в айти в 45, потрясающий специалист и очень хороший человек, но такова реальность.

В-третьих — это самое важное, кстати — нужен какой-то опыт. Где его брать? Лжеопыт в ЕПАМе раскроют, самое позднее — когда попросят принести трудовую, а вы скажете «а у меня ее нет». Запись «фриланс» не значит практически ничего. Ее обесценили сотни ваших коллег, которые это добавили, потому что больше нечего. Во многих резюме я видел что-то типа «работал в ИТ-академии… эээ… «Прыжок» или какой-то еще компании, штампующей вхожденцев в айти. Кам он, ребята, вы тех людей, кто это будет читать, за идиотов держите? Я лучше указал бы какую-нибудь «внеклассную деятельность».

Лучше написать, что ты работал в стартапе формата «три студента собрались заработать на пиво, но у них ничего не получилось». Во-первых, это не проверить. Во-вторых, ты можешь просто купить домен за 10 баксов и сделать там лендинг: «К сожалению, не можем предоставить доступы в клиентскую часть» (конечно же, не потому, что ее нет). А еще лучше — попытаться этот стартап сделать. Походить на хакатоны (с локальными по определенным причинам все печально, но хоть в онлайн-формате), попробовать на них что-то сделать. Кроме строчки для резюме, это даст вам еще и реальный опыт.

И, в-четвертых, GitHub, в идеале — с чем-то интересным, что можно покликать (т.е. на GitHub Pages загрузите). В 2021 резюме Саши, впоследствии ставшей моей коллегой, зацепило меня игрой с котиками. Но это работает и в обратную сторону. Если вы выкладываете код, беглого взгляда на который достаточно, чтобы добавить приставку «г**но-» — это минус. И да, двадцать проектов, которые вы форкнули и больше ничего с ними не сделали, — это не считается.

В-пятых, из того, что я лично не делал, но стоило, — это пытаться стажироваться где-то в зарубежных айти-гигантах. Конечно, с нынешней геополитической ситуацией и спадом в айти… помянем. Но рано или поздно ситуация улучшится, и снова появится такая возможность. Удачи вам!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».