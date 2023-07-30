Унылый Путин появился на публике после атаки дронов на Москву 11 30.07.2023, 14:14

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На протяжении всего мероприятия глава РФ выглядел неважно.

В воскресенье, 30 июля, после (атаки дронов на столицу РФ Москву) российский диктатор Владимир Путин появился на публике - он принял участие в параде Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге, сообщает glavred.info.

Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим ВМС России адмиралом Николаем Евменовым покатался на катере мимо строя кораблей на Неве.

Интересно, что парадный строй в акватории Невы возглавляет пушечный парусный линейный корабль с примечательным названием «Полтава».

Следует заметить, что на протяжении всего мероприятия кремлевский диктатор выглядел печальным и напряженным.

Также Путин «пошел в народ». Как пишут росСМИ, он пожал руку многодетному отцу из Магадана Вадиму Горелову. Это наталкивает на мысль о том, что в параде ВМФ принимал участие не сам Путин, а его двойник, так как обычно кремлевский диктатор держится подальше от людей на мероприятиях.

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