Унылый Путин появился на публике после атаки дронов на Москву

Унылый Путин появился на публике после атаки дронов на Москву11
- 30.07.2023, 14:14
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На протяжении всего мероприятия глава РФ выглядел неважно.
В воскресенье, 30 июля, после (атаки дронов на столицу РФ Москву) российский диктатор Владимир Путин появился на публике - он принял участие в параде Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге, сообщает glavred.info.
Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим ВМС России адмиралом Николаем Евменовым покатался на катере мимо строя кораблей на Неве.
Интересно, что парадный строй в акватории Невы возглавляет пушечный парусный линейный корабль с примечательным названием «Полтава».
Следует заметить, что на протяжении всего мероприятия кремлевский диктатор выглядел печальным и напряженным.
Также Путин «пошел в народ». Как пишут росСМИ, он пожал руку многодетному отцу из Магадана Вадиму Горелову. Это наталкивает на мысль о том, что в параде ВМФ принимал участие не сам Путин, а его двойник, так как обычно кремлевский диктатор держится подальше от людей на мероприятиях.