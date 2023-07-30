Военный инструктор сравнил подготовку бойцов полка Калиновского и белорусской армии 30.07.2023, 14:21

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Cоветские методики не работают в современных войнах.

Инструктор учебного центра «Полка Кастуся Калиновского» Валентин раньше служил в белоруской армии и рассказал «Медиазоне», что там трениуются по советским методикам, которые не работают в современных войнах.

«И тут приезжают к ним типы, которые, прошли войны. Они приезжают и рассказывают им все, начиная от того, как мы обращаемся с оружием, заканчивая тактиками малых групп, тактическими приемами. Когда люди с боевым опытом начнут учить белорусских военных, то я уверен, что они будут с открытыми глазами на них просто и с бровями, где-то около линии роста волос на них смотреть и офигевать», — говорит он.

Обучаться должны и командиры, и солдаты подразделений — в комплексе. При этом тренировки должны быть постоянными. Учебка в высококвалифицированных армиях «натовского формата» может идти от 3 месяцев до года, рассказывает инструктор, и построена она по принципу EDIP.

«Если вы возьмете солдат, и выучите их на потрясающих пехотинцев, штурмовиков, но командиры у них останутся с совковой логикой ведения действий — это ни к чему не приведет. А если вы выучите командиров, которые будут великолепными тактиками и стратегами, но при этом у них будут солдаты, которые не знают, как турникет наложить и просто истекут кровью — тоже ненадолго хватит их», — уверен Валентин.

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