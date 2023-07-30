Украинские бойцы эффектно превратили российский «Бук» в груду металла 2 30.07.2023, 14:56

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Комплекс ликвидировали за пять минут.

Подразделение воинской части А1108 уничтожило вражеский комплекс «Бук», который прикрывал небо над россиянами. Теперь район стал открытым для работы украинских артиллеристов.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

«За 5 минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной «работы» друзей-артиллеристов. Теперь, они могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике», - пишет Сырский.

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