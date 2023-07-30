Прилет в голову Путина 2 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

30.07.2023, 15:04

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Отремонтированы ли все бункеры для бронепоезда?

Еще один прилет. Прямо в голову. По итогам африканского саммита:

Мастер вопроса (Колесников): У нас, славу богу, не 37-й же год, или уже некоторые, знаете, думают, что, может быть, и 37-й… (про аресты Кагарлицкого и Беркович)

Мастер ответа (Путин): «…в Украине за это расстреливают».

И еще из Путина:

— Бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся «не прямо завтра, а в ближайшие три-четыре месяца». Москва поделится частью дохода от повышения цен на продовольствие после завершения зерновой сделки

И как теперь возобновить «зерновую сделку»? Как поднять трубку и поговорить с Эрдоганом? А никак. Теперь это обман Африки и лазанье в карман беднейших из бедных. Как по нотам

— Угрозу нацбезопасности Украины видим, России – нет.

Это все, что нужно знать про цели «СВО» и самозащиту на дальних подступах

— Никаких столкновений России и НАТО никто не хочет, но если кто-то захочет — мы готовы

Видимо, все бункеры для бронепоезда отремонтированы, заглублены, рекреационными шестами оборудованы.

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