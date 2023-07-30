Прилет в голову Путина

Прилет в голову Путина2
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 30.07.2023, 15:04
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Отремонтированы ли все бункеры для бронепоезда?
Еще один прилет. Прямо в голову. По итогам африканского саммита:
Мастер вопроса (Колесников): У нас, славу богу, не 37-й же год, или уже некоторые, знаете, думают, что, может быть, и 37-й… (про аресты Кагарлицкого и Беркович)
Мастер ответа (Путин): «…в Украине за это расстреливают».
И еще из Путина:
— Бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся «не прямо завтра, а в ближайшие три-четыре месяца». Москва поделится частью дохода от повышения цен на продовольствие после завершения зерновой сделки
И как теперь возобновить «зерновую сделку»? Как поднять трубку и поговорить с Эрдоганом? А никак. Теперь это обман Африки и лазанье в карман беднейших из бедных. Как по нотам
— Угрозу нацбезопасности Украины видим, России – нет.
Это все, что нужно знать про цели «СВО» и самозащиту на дальних подступах
— Никаких столкновений России и НАТО никто не хочет, но если кто-то захочет — мы готовы
Видимо, все бункеры для бронепоезда отремонтированы, заглублены, рекреационными шестами оборудованы.
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»