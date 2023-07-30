Дугин потребовал отправить «офисный планктон» на войну в Украину 12 30.07.2023, 15:22

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Александр Дугин

Кремлевский идеолог странно отреагировал на удар дронов по правительственному комплексу в Москве.

Кремлевский философ, идеолог «русского мира» Александр Дугин хочет массовой мобилизации на войну офисных сотрудников.

Так он отреагировал на атаку беспилотниками башен в правительственном центре «Москва-Сити». С заявлением Дугин выступил утром 30 июля на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

«Из обитателей «Москва-Сити» можно составить теперь новую бригаду штурмовиков. А дорогостоящие дамы могут отправиться на фронт медсестрами. Как минимум, начинайте в «Москва-Сити» плести сети и носилки, закупать аптечки и коптеры… Добро пожаловать на войну, брокер, менеджер, маклер и финансист… Колокол звонит по тебе», - написал Дугин.

Примечательно, что сам идеолог «русского мира» отправляться на фронт и проливать свою кровь не собирается. Ни разу данный персонаж не появился в зоне боевых действий.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью беспилотники атаковали самый элитный район Москвы. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити».

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