Ремонт в стиле «барокко», два уровня и закрытые дворы: какие квартиры продают в Новой Боровой 30.07.2023, 15:34

1,496

Район пользуется популярностью у минских айтишников.

Компания «А-100-Девелопмент» начала строительство нового жилого района «Новая Боровая» в 2014 году. Район сразу начал выделяться на фоне привычных однообразных «спальников». Там возводили жилье, построенное по канонам современной урбанистики. Район облюбовали айтишники, количество которых в Беларуси росло параллельно с новым модным микрорайоном, пишет nashaniva.com.

И если до 2020 года район был знаменит на всю страну из-за достижений в области урбанистики, после выборов он получил славу самого оппозиционного.

Но за последнее время немало айтишников уехало из страны.

Сейчас цены на квартиры в деревне Копище начинаются с $52 900. Столько просят за студию на 27,2 м² в доме 2017 года постройки. Но это не совсем то жилье, которое представляешь себе, когда речь идет об этом районе. Это ну совсем уж панельный дом с двором-автостоянкой, который в других странах Европы отнесли бы, скорее, к разряду социального жилья.

Что касается именно Новой Боровой, то самая доступная из выставленных на продажу там квартир оценена в 54 тысячи долларов. Столько просят за студию на 25,3 м².

Дом 2019 года постройки, окно выходит во двор. Свежий ремонт, хорошая инфраструктура, отличное транспортное сообщение — указано в описании.

Студии с площадью 30 + «квадратов» стоят уже от $56 800, но это квартира с голыми стенами без чистовой отделки.

Квартира расположена на втором этаже 17-этажного дома 2020 года постройки. Общая площадь — 33 м².

Всего на 2100 долларов дороже продается однушка аналогичной площади, но уже с чистовой отделкой, готовой для использования ванной комнатой и кухонной стенкой.

Другие варианты продаются уже по ценам от 60 тысяч «вечно зеленых».

«Евродвушка» с бетонными стенами в доме повышенной комфортности с тренажерным залом для жильцов и детской игровой комнатой продается за $74 900.

Общая площадь помещения — 47,4 м². По факту квартира, которую продают как «евродвушку», от обычной студии отличается только большей площадью.

Цены на настоящие двушки начинаются от $ 86 500. Столько просят за полноценную 2-комнатную квартиру без отделки.

Находится она на последнем, 10-м этаже, дома 2022 года постройки.

Пригодные для жизни двушки в Новой Боровой продаются по ценам от 90 тысяч долларов.

Общая площадь квартиры — 54 м². «Готова двухкомнатная новостройка с террасой на крыше в пятиэтажном доме с собственным закрытым двором. В квартире сделан ремонт, все в светлых тонах», — говорится в описании к жилью.

За 105 тысяч в Копище продается двушка с ремонтом в стиле, который ее хозяева называют «барокко».

Общая площадь двушки 63 м², жилая — 35,7 м². Квартира находится на восьмом этаже 10-этажного здания 2015 года постройки.

В ванной комнате есть колонны, большая угловая ванна, много мрамора. Квартира с неординарным ремонтом находится в обычном многоэтажном доме, поэтому и двор здесь самый простой, как и в большинстве рядовых «спальников».

Всего на 5 тысяч дороже продается двухкомнатная квартира с террасой в самой Новой Боровой. Общая площадь также 63 «квадрата». В квартире две отдельные жилые комнаты и кухня с выходом на террасу.

Что касается ремонта, то это полный антипод предыдущему варианту. Здесь минимум декора и мебели. Зато в спальной комнате есть кондиционер.

Детская комната также с минимумом мебели. Гостиная в этой квартире сопряжена с кухней.

Трешки в Новой Боровой продаются по ценам от 117—120 тысяч долларов. Столько просят за квартиры без отделки в новых домах.

Так, например, за $120 000 продается просторная квартира на 100 «квадратов» с двумя санузлами.

Квартира полностью без отделки. «Дом расположен рядом с сосновым лесом и одновременно в нескольких минутах езды от центра столицы», — говорится в описании.

Квартиры «немного» с ремонтом и мебелью в Новой Боровой продают по ценам от 135 тысяч долларов. Общая площадь такой квартиры — 68,2 м².

Одна из жилых комнат всего 8 м², что всего на 0,5 «квадрата» меньше гардеробной в этой же квартире. Последнюю используют как рабочее место.

В ванной комнате сразу есть ванна и душевая кабина.

Большинство трехкомнатных квартир в Новой Боровой выставлены на продажу в ценовом диапазоне 140—160 тысяч долларов.

Читырохкомнатные квартиры стартуют со 140 тысяч долларов. Столько просят за помещения без ремонта.

Одна из самых дорогих квартир из выставленных на продажу в Новой Боровой — двухуровневая с 118,7 «метра» общей площади. Просят за нее $199 000.

В квартире есть одно помещение высотой в два этажа. На самом втором уровне находится всего одна жилая комната и санузел.

Несмотря на высокую стоимость, ремонт в одной из самых дорогих квартир Новой Боровой завершен не во всех комнатах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».