Политолог назвал три региона, которые выйдут из состава РФ 8 30.07.2023, 15:41

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В стране может начаться гражданская война.

Полного развала России, скорее всего, не будет, но некоторые регионы РФ все же могут отделиться. Кроме того, в стране-агрессоре может начаться гражданская война. Об этом во время чата на сайте «Главред» рассказал украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, развала России не хотят США и Китай.

«Единственная страна в Европе, которая хочет развала России, – это Великобритания, потому что тогда она сможет вернуться в большую игру. Поэтому я пока сомневаюсь в том, что Россия распадется. Но в хорошую гражданскую войну в России я верю», - сказал Загородний.

По его прогнозу, от РФ отпадут Чечня и Дагестан, а также Тыва.

«Но сам костяк, скорее всего, сохранится», - считает Загородний.

Также он дал прогноз относительно окончания войны в Украине.

«Война закончится, когда случится смена власти в России, и Путин отойдет от управления государством, то есть когда российская элита погрязнет в своих разборках, и ей будет не до Украины. У нас будет время для передышки, для переформатирования собственного государства, для окончания войны и освобождения всех территорий», - отметил эксперт.

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