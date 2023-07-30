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Психолог: Лукашенко встречался с двойником Путина

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  • 30.07.2023, 15:56
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Психолог: Лукашенко встречался с двойником Путина

На встречах с настоящим главой Кремля белорусский диктатор ведет себя иначе.

На встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге находился двойник кремлевского диктатора.

Об этом рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов, передает unian.net.

Как подчеркнул Попов, на встрече с Лукашенко был фейковый Путин. Это касается и их «вылазки» в Кронштадт.

«Там, где они как раз обнимались, целовались и там, где человека, который выглядит как Путин, спросили: «А как же карантин?», — сказал эксперт. Диктатор якобы ответил, что «люди важнее».

Специалист объяснил, что Лукашенко совсем по-другому обращается с настоящим Путиным. Так, когда перед ним двойник, диктатор пытается вести себя как «альфа».

«А когда он находится перед настоящим, перед бункерным вариантом, он ведет себя даже не как «бета», а как «омега» и где-то ниже», – подчеркнул Попов.

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