Рустамзаде: На поле боя было равновесие, но чаша весов качнулась 1 30.07.2023, 16:27

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Военный аналитик рассказал, кто сейчас заполучил преимущество на фронтах войны в Украине.

В войне России против Украины стороны готовятся к «игре вдолгую», но временные рамки назвать сложно. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону выразил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Очень сложно назвать временные рамки. Почему? Потому что вот чаша весов качнулась. Вот было равновесие, но чаша весов качнулась. Вы стали одерживать верх в контрбатарейной борьбе. Что это вам даст? Это вам даст огневое преимущество в 20–30-километровой зоне от линии фронта», – сказал он.

Азербайджанский аналитик отметил, что теперь от наличия боеприпасов у украинской армии зависит поддержание данного темпа и уничтожение живой силы, артиллерии и боевой техники противника.

«А я не знаю, сколько у вас боеприпасов. Вы можете отстреливать от 5 тыс. до 7 тыс. снарядов. Если вы будете продолжать такими темпами месяц-полтора, то, я думаю, у вас будут в конечном итоге лучше условия для выполнения мелких тактических наступательных и контрнаступательных операций», – объяснил Рустамзаде.

Аналитик считает, что за летнюю кампанию (он имеет в виду период до 15 сентября) «украинская армия будет в состоянии серьезно попортить кровь российской армии».

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