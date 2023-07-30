В Беларуси начали выпускать шоколадные пельмени 10 30.07.2023, 17:13

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Их делают из белого и черного шоколада.

Гомельская кондитерская фабрика «Спартак» теперь выпускает шоколадные пельмени. Необычное лакомство засветилось в ролике, который предприятие опубликовало в инстаграме. «Только взгляните, сколько всего интересного можно сделать из шоколада!» — написано в подписи к видео.

Среди прочего на кадрах можно увидеть самые настоящие пельмени. Однако изделие, которое внешне выглядит как полуфабрикат из теста и фарша, на самом деле сделано из белого и черного шоколада.

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