Сын и мать из Беларуси тонули на море в Клайпеде

Сын и мать из Беларуси тонули на море в Клайпеде1
- 30.07.2023, 16:50
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Если бы не молниеносная реакция спасателей, то ситуация была бы печальной.
18-летний парень и его мать, приехавшие из Минска, тонули на Балтийском море в Клайпеде. Инцидент произошел в субботу, сообщает Delfi со ссылкой на местных спасателей.
Им потребовалась помощь врачей, но все обошлось.
«Самое неприятное, что и наши граждане, и приезжие не обращают внимание на знаки «Яма» и «Купаться запрещено». Они купались там, где отбойное течение уносит в море», – сказал заместитель директора Klaipėdos paplūdimiai Александрас Сиакки.
По его словам, если бы не молниеносная реакция спасателей, то ситуация была бы печальной.
В тот же день спасать пришлось и местную 12-летнюю девочку, которая пришла на пляж с бабушкой.
«Бабушка 12-летней девочки рассказала, что следила за купавшейся в море внучкой, и лишь на мгновение отвела взгляд, а в это время течение унесло девочку в море. Это хороший пример – нельзя оставлять детей в море одних. К счастью, все закончилось хорошо», – заметил Сиакки.
Помогать выбираться из ямы пришлось и другим отдыхающим.
«Весит желтый флаг, люди расслабились. Море бывает опасным, особенно тогда, когда есть отбойное течение и волны. Будьте осторожны», – призвал спасатель.