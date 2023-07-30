«Агентство»: Путин боится за свою жизнь 3 30.07.2023, 17:22

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Морской парад с главой Кремля серьезно скорректировали после мятежа «ЧВК Вагнера» и атак дронов.

Атомные подводные лодки и авиация впервые не приняли участия в военно-морском параде на День ВМФ РФ в Петербурге, а на военные корабли установили дополнительное оборудование для борьбы с диверсиями и атаками беспилотников. Все эти изменения могли быть связаны с мятежом «ЧВК Вагнера» и участившимися атаками дронов, пишет «Агентство».

Общее количество кораблей на параде по сравнению с 2022 годом практически не изменилось. В прошлом году в параде приняли участие 40 кораблей, катеров и подводных лодок, в этом – 37 (не считая яхт). Но если год назад из четырех подлодок сразу две были атомными – «Вепрь» и крейсер «Северодвинск», то в этот раз неатомными были все четыре подлодки парада.

Решение отказаться от атомных подлодок было принято всего за несколько недель до парада. Еще 1 июня источник ТАСС, близкий к ВМФ, сообщал, что атомные подлодки будут на параде в День ВМФ. Он даже называл изданию их названия – «Вепрь» и «Казань». Лишь спустя полтора месяца, 13 июля, источники ТАСС, близкие к ВМФ и оборонно-промышленному комплексу, сообщили агентству, что атомоходов впервые не будет на параде. Причины они не назвали. Но британская разведка допускала, что такое решение приняли по соображениям безопасности после мятежа «ЧВК Вагнера».

Впервые на параде не было и авиации. О этом изменении 28 июля сообщили организаторы. Это также связано с безопасностью, уточняли в пресс-службе ВМФ.

Мятежом Пригожина и непрекращающимися диверсиями Украины, вероятно, объясняется и появление некоторого дополнительного оборудования на кораблях, участвующих в морском параде. OSINT-аналитик, который пишет в Twitter под никнеймом HI Sutton, обнаружил на одном из кораблей-участников парада специальную антенну – часть системы радиоэлектронной борьбы с крылатыми ракетами, управляемыми бомбами и беспилотниками «Полюс 21». Он считает, что российские власти всерьез могли опасаться атаки беспилотников на Петербург во время парада. В то же время военный аналитик Granger обнаружил на участвующих в параде кораблях «Зеленый дол» и «Буря» противодиверсионный гидролокатор МГ-757 «Анапа-М», который используют для обнаружения диверсантов/боевых водолазов.

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