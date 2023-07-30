Франция заявила о готовности защитить своих соотечественников в Нигере

Франция заявила о готовности защитить своих соотечественников в Нигере4
- 30.07.2023, 17:34
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Манифестанты с российскими флагами атакуют французское посольство.
Елисейский дворец объявил о решимости президента Франции Эммануэля Макрона защитить соотечественников в Нигере в случае необходимости. Заявление последовало в связи с событиями в воскресенье у французского посольства в нигерской столице Ниамее.
Президентская канцелярия заявила, что Макрон «не потерпит никакой атаки против Франции и ее интересов». Франция отреагирует «немедленно и неукоснительно» в случае нападения на ее граждан, подчеркивают в Елисейском дворце.
Как передают СМИ, тысячи манифестантов - сторонников военных путчистов, скандирующие антифранцузские лозунги, собрались у здания посольства, некоторые из них пытаются проникнуть на территорию дипломатической миссии.
По данным газеты Le Figaro, в толпе видны российские флаги. Журналисты сообщают с места события об очень напряженной обстановке. Протестующие против французского присутствия в стране сорвали со здания табличку «Посольство Франции в Нигере».
В свою очередь МИД Франции заявил, что силовые структуры Нигера «обязаны обеспечить безопасность наших дипломатических и консульских полномочий в соответствии с Венской конвенцией». «Мы настоятельно призываем их выполнить это обязательство, возложенное на них международным правом», - цитируют французские СМИ дипломатическое ведомство.