Франция заявила о готовности защитить своих соотечественников в Нигере 4 30.07.2023, 17:34

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Манифестанты с российскими флагами атакуют французское посольство.

Елисейский дворец объявил о решимости президента Франции Эммануэля Макрона защитить соотечественников в Нигере в случае необходимости. Заявление последовало в связи с событиями в воскресенье у французского посольства в нигерской столице Ниамее.

Президентская канцелярия заявила, что Макрон «не потерпит никакой атаки против Франции и ее интересов». Франция отреагирует «немедленно и неукоснительно» в случае нападения на ее граждан, подчеркивают в Елисейском дворце.

Как передают СМИ, тысячи манифестантов - сторонников военных путчистов, скандирующие антифранцузские лозунги, собрались у здания посольства, некоторые из них пытаются проникнуть на территорию дипломатической миссии.

По данным газеты Le Figaro, в толпе видны российские флаги. Журналисты сообщают с места события об очень напряженной обстановке. Протестующие против французского присутствия в стране сорвали со здания табличку «Посольство Франции в Нигере».

В свою очередь МИД Франции заявил, что силовые структуры Нигера «обязаны обеспечить безопасность наших дипломатических и консульских полномочий в соответствии с Венской конвенцией». «Мы настоятельно призываем их выполнить это обязательство, возложенное на них международным правом», - цитируют французские СМИ дипломатическое ведомство.

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