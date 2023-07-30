Найден способ улучшить работу мозга за три месяца 1 30.07.2023, 17:59

1,010

Особенно у пожилых людей.

Ученые из Университета Цукубы выяснили, что легкие физические упражнения в течение трех месяцев улучшают когнитивные (умственные) функции и эффективность работы мозга у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

Предыдущие исследования авторов показали, что ходьба и йога могут приводить к временным улучшениям когнитивных функций. В новом эксперименте они изучили влияние длительных умеренных аэробных упражнений на работу мозга здоровых людей от 55 до 78 лет.

Участников случайным образом разлделили на две группы: одна выполняла низкоинтенсивные велотренировки три раза в неделю в течение трех месяцев (группа упражнений), а другая группа вела обычный распорядок дня (контрольная группа).

В группе упражнений наблюдалось значительное улучшение исполнительной функции по сравнению с контрольной группой. Эффект был особенно выражен среди пожилых людей (в возрасте 68–78 лет).

Исполнительную функцию мозга, к которым относятся различные формы целенаправленного поведения (планирование, оперативная память, смена установок, выборочный ответ на стимулы) оценили с помощью теста Струпа. В нем испытуемому нужно прочитать названия цветов, написанные черным цветом, затем — цветом, который соответствует значению слова (то есть слово «красный» будет написано красным), а в конце — цветом, который отличается от значения слова (так, слово «зеленый» может быть написано фиолетовыми буквами). Чем быстрее человек прочитает слова последней группы — тем выше его исполнительная функция мозга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».