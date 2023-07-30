Зеленский: Война возвращается на территорию России 2 30.07.2023, 18:09

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Это неизбежный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неизбежным и справедливым процессом то, что война, которую развязали россияне, постепенно возвращается на территорию России.

Об этом в воскресенье, 30 июня, Зеленский сообщил в вечернем видеообращении в Telegram.

Президент Украины подчеркнул, что российская агрессия потерпела банкротство на поле боя в Украине.

«Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая «специальная военная операция», которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России — к ее символическим центрам и военным базам, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс», — подчеркнул Зеленский.

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