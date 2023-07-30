В управлении белорусской экономикой — бардак 4 30.07.2023, 18:19

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Лукашенко нужно решить: или выпустить из тюрьмы директора «Белшины», или посадить вице-премьера.

На недавнем совещании у Александра Лукашенко высокопоставленные чиновники, как это часто бывает с ними, сидели очень невеселыми. Глядя на их лица, сам собой возникал вопрос: чего грустим, мужики, пишет udf.by.

Впрочем, ответ на этот вопрос существует и довольно понятен. Дело в том, что белорусские чиновники никогда не знают, что их ждет завтра: повышение и орден от Лукашенко или тюрьма. Причем обе меры в зависимости от настроения руководителя страны могут последовать за одно и тоже.

Нужен пример? Пожалуйста.

18 июля, выйдя с совещания у Лукашенко, первый вице-премьер Николай Снопков рассказал журналистам госСМИ о продаже калийных удобрений.

«Сегодня, в принципе, все компании стали играть в игру «объемы превыше цены». По поручению президента мы этим занимаемся уже с прошлого года. То есть мы ставим поставку объемов выше, чем цену», – сообщил вице-премьер.

Дело здесь не только в том, что белорусские власти торгуют стране в убыток (хотя при этом любят обвинять других в демпинге). Дело в том, что в феврале этого года за тоже самое в следственный изолятор отправили гендиректора «Белшины» Андрея Бунакова.

Лукашенко тогда рассказал, что он заключил контракт с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости.

«Что сделал этот генеральный директор «Белшины»: он заключает договор с какими-то российскими… Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно 16-20% ниже себестоимости… Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Какой? Это сразу - договор посмотрел - в тюрьму», – возмутился руководитель страны.

Правда, со слов Лукашенко, было и некоторое отличие от продажи калийных удобрений ниже себестоимости: якобы в момент заключения контракта или после него цены на шины стали расти.

Но поскольку детали неизвестны, в сухом остатке мы имеем очень похожие ситуации с разными последствиями: и Бунаков, и Снопков занимались продажами ниже себестоимости, но одного упрятали за решетку, а другой продолжает ворочать миллионами на посту первого зама главы правительства.

В такой ситуации хочется сказать: или выпускайте из тюрьмы Бунакова, или сажайте Снопкова.

Кстати, на сайте «Белшины» гендиректором взамен первого уже значится Александр Ковалев.

Хватает у белорусских чиновников и других моментов, где за одно и тоже можно получить как повышение, так и отправиться в тюрьму.

Например, 21 июля на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании Александр Лукашенко в очередной раз потребовал не заниматься приписками («Опять же извечная болезнь аграриев – приписки… Вот этого прощать никогда нельзя!»).

Этого руководитель Беларуси требует каждый год, но его не слушают. Почему? Потому что за снижение показателей (реальные цифры) в сельском хозяйстве наказание может быть еще более жестким, чем приписки. Вот и «балансируют» чиновники как могут.

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