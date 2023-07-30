Спикер ВСУ: Освобождение Старомайорского было уникальным 30.07.2023, 19:31

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Первая линия обороны преодолена.

Российские захватчики оставили много ловушек в Донецкой области, поэтому украинским защитникам пришлось продвигаться минными полями во время освобождения села Старомайорское. Об этом рассказал спикер украинских Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Как отметил Шершень, с освобождением Старомайорского украинским воинам удалось преодолеть первую линию обороны армии РФ, это открывает пути к дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Он подчеркнул, что операция по освобождению Старомайорского была уникальной, ведь Вооруженным силам Украины пришлось работать в условиях тотального минирования.

«Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты из ССО были озадачены, наши инженеры имели много работы, а саперы прибегали к различным хитростям при разминировании», - сказал Шершень.

По его словам, российские оккупанты оставили много ловушек. Штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем делали подрыв.

«Если лепесток (мину, - ред.) находили, то длинной палкой надо было по ней бить, чтобы лепесток подорвался. Как правило, противопехотные мины не трогают, их только замечают, потому что под ними могут быть вспомогательные гранаты», - рассказал спикер Сил обороны Таврического направления.

Шершень отметил, что украинские инженеры не смогли эвакуировать трофейную технику из Старомайорского из-за минных полей.

"Есть такие так называемые «минные шлагбаумы» - перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же, грунтовые дороги размякли после дождей... В целом ситуация контролируемая, село несколько обстреливаются из артиллерии и минометов», - добавил он.

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