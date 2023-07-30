По МКАДу этой ночью перевозили самолет2
- 30.07.2023, 19:00
- 4,054
На этот раз гражданский.
По МКАДу этой ночью перевозили самолет. Как утверждает автор видео, которое опубликовал Telegram-канал «ОтВинта», воздушное судно буксировали из минского аэропорта в академию авиации.
Самолетом оказался один из Bombardier CRJ-100/200LR, ранее принадлежавших ✈️ Belavia. Компания эксплуатировала такие на протяжении почти 15 лет.
В 2020-м из флота авиаперевозчика было выведено последнее ВС данного типа. Руководство компании решило обновлять парк более современными и экономичными самолетами.