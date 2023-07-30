Российский правозащитник: На допросе Путин будет плакать и реветь 7 30.07.2023, 19:13

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Глава Кремля панически боится ареста.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин очень боится быть арестованным и попасть в заключение. Об этом в интервью главному редактору издания

Глава Кремля панически боится ареста.«ГОРДОН» Алесе Бацман выразил российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Путин вместе с окружением панически боится ареста, конфискации всего, что они создавали для последующих поколений, ответственности, замкнутого пространства. Путин сильно боится насилия. Панически боится. Даже с людьми он за 20 метров. В целом, если взять всю верхушку в России... [Владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений] Пригожин приезжал в расположение ЧВК «Вагнер», с ними снимал ролики, но служба безопасности ЧВК «Вагнер» всех бойцов разоружала и проверяла, чтобы не было патронов в патроннике ни у кого, чтобы, не дай бог, кто-то ему не разрядил в голову», – сказал он.

Осечкин ответил на вопрос, что будет, если Путин попадет на допрос к опытным дознавателям.

«Он не расколется. Он будет плакать и реветь. Нужно понимать, они хитрые, умные. Помимо прокуроров, ФСБшников, у них есть еще очень крутые адвокаты. Эти так называемые «адвокаты дьявола». Они себя окружили достаточно серьезной командой адвокатов, которые им заранее выстраивают дорожную карту, чтобы они за это не сели. Они поменяли весь Уголовный кодекс таким образом, чтобы невозможно было Путина и его ближайшее окружение ни за что привлечь. Все, что они похитили в нулевые, когда пришли к власти, – они потом сократили сроки давности, либерализировали Уголовный кодекс. Не потому, что они думали об инвестиционном климате, а чтобы спустя 10 лет было невозможно организовывать уголовное преследование за хищение заводов, фабрик, скважин. Те же репрессивные законы – на них его подписи нет. Там стоит штамп: «Москва, Кремль» – печать, такая-то дата. Когда ему будут показывать на допросе в Киеве или в Гааге, он скажет: «Покажите мне хотя бы одну бумагу, где бы я дал приказ генералу [Валерию] Герасимову либо главарю ЧВК «Вагнер» Пригожину кого-то убивать, расстреливать. Я это не подписывал. Я впервые вижу этот документ», – сказал он.

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