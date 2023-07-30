Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в понедельник
- 30.07.2023, 19:25
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Будет тепло, но приготовьте зонты.
Дожди и до +28 градусов ожидается 31 июля в Беларуси. Про это сообщают синоптики.
В ближайшие сутки по стране будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогнозируются грозы. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер при грозах будет порывистым.
Температура ночью будет 11-17 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 22-28 градусов.