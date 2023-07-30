В Минске работник строительного магазина украл из сейфа 21 тысячу рублей и проиграл в казино 1 30.07.2023, 19:57

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Суд вынес приговор.

Суд вынес приговор 27-летнему минчанину, похитившему крупную сумму из выручки магазина, в котором работал. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает агентство «Минск-Новости».

Согласно материалам дела, мужчина с 2019 года работал в столичном строительном магазине заместителем заведующего секцией. До апреля 2023 года вопросов к нему не возникало, но с начала года он начал делать ставки в онлайн-казино. Сначала он выигрывал, но в какой-то момент ситуация изменилась. У мужчины возникли финансовые трудности, тогда он и придумал «выгодную» схему.

«Фигурант взял из сейфа 5 тысяч рублей, вырученные от продажи товаров, и пополнил ими свою банковскую карту. Сделав ставку, он снова проиграл. С надеждой отыграться он еще несколько раз брал деньги из сейфа, однако вместо погашения долга он только его увеличивал. За два дня он похитил более 21 тысячи рублей, принадлежащих магазину», — рассказывали в СК.

Со слов обвиняемого, он не видел другого выхода, как брать деньги и играть дальше, пока не выиграет достаточно крупную сумму, чтобы погасить всю задолженность.

«Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, причиненный магазину ущерб возместил, — сообщили в прокуратуре. — Суд признал его виновным по ч. 1 и ч. 3 ст. 211 УК (Присвоение либо растрата) и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года со штрафом в размере 50 базовых величин (1850 рублей) с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, на 3 года».

Согласно ч. 2 ст. 77 УК, суд отсрочил исполнение основного наказания в виде лишения свободы на 2 года.

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