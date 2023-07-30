Как лукашисты из Минтруда «сократили» безработицу в 30 раз 4 Telegram-канал «Нашы грошы»

30.07.2023, 20:14

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Следим за руками.

Белстат заявляет, что уровень занятости населения в Беларуси во втором квартале 2023 года составил 67,6%, а уровень безработицы — 3,4% от численности рабочей силы.

При этом Минтруда говорит только о 0,1% безработных. Тридцатикратная разбежка, как и очень многое в белорусской экономике, объясняется методологией подсчета.

В соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), безработным считается человек в возрасте от 15 до 74 лет, который активно ищет работу и готов приступить к ней в ближайшее время. Таковых в первом полугодии оказалось 3,4% от рабочей силы или порядка 180 тысяч человек.

А вот Министерство труда к безработным относит только тех, кто встал на учет на биржу труда. Число таковых оказалось куда меньше — всего 0,1%.

Причина колоссальной разбежки в оценках банальная.

Те, кто стоит на учете как официально безработный, получают до неприличия низкое пособие, должны выбирать из предлагаемых им не самых интересных вакансий, а в период нахождения в статусе безработного могут привлекаться на общественные работы.

При таком подходе к делу становиться на учет не только не полезно, но и вредно.

Однако даже МОТовский уровень безработицы не отражает реальное положение вещей. Но поскольку адекватной социологии в Беларуси нет, состояние и перспективы рынка труда становятся темным лесом не только для экспертов и аналитиков, но и работодателей и соискателей. А еще для чиновников, работа которых призвана регулировать этот рынок. Стоит ли удивляться, что принимаемые меры низкоэффективны или несвоевременны?

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