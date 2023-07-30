Как лукашисты из Минтруда «сократили» безработицу в 30 раз

Как лукашисты из Минтруда «сократили» безработицу в 30 раз4
- Telegram-канал «Нашы грошы»
- 30.07.2023, 20:14
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Следим за руками.
Белстат заявляет, что уровень занятости населения в Беларуси во втором квартале 2023 года составил 67,6%, а уровень безработицы — 3,4% от численности рабочей силы.
При этом Минтруда говорит только о 0,1% безработных. Тридцатикратная разбежка, как и очень многое в белорусской экономике, объясняется методологией подсчета.
В соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), безработным считается человек в возрасте от 15 до 74 лет, который активно ищет работу и готов приступить к ней в ближайшее время. Таковых в первом полугодии оказалось 3,4% от рабочей силы или порядка 180 тысяч человек.
А вот Министерство труда к безработным относит только тех, кто встал на учет на биржу труда. Число таковых оказалось куда меньше — всего 0,1%.
Причина колоссальной разбежки в оценках банальная.
Те, кто стоит на учете как официально безработный, получают до неприличия низкое пособие, должны выбирать из предлагаемых им не самых интересных вакансий, а в период нахождения в статусе безработного могут привлекаться на общественные работы.
При таком подходе к делу становиться на учет не только не полезно, но и вредно.
Однако даже МОТовский уровень безработицы не отражает реальное положение вещей. Но поскольку адекватной социологии в Беларуси нет, состояние и перспективы рынка труда становятся темным лесом не только для экспертов и аналитиков, но и работодателей и соискателей. А еще для чиновников, работа которых призвана регулировать этот рынок. Стоит ли удивляться, что принимаемые меры низкоэффективны или несвоевременны?
Telegram-канал «Нашы грошы»