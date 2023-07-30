Ученые: Люди меньше доверяют роботам-проповедникам и реже жертвуют им деньги 1 30.07.2023, 20:57

Религиозным людям не очень нравится слушать проповеди от ИИ.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Psychology, ученые из Школы бизнеса Бута Чикагского университета провели ряд социальных экспериментов, чтобы проверить, как люди относятся к ИИ и роботам-проповедникам в храмах и церквях. Результат никого не удивил, пишет techinsider.

Первое исследование прошло в японском храме Кодайдзи, где ученые опросили 400 человек после проповеди. Прихожане слушали либо робота по имени Миндар, который с 2019 года читает 25-минутные проповеди, либо человека-проповедника. Результаты показали, что робот вызывал гораздо меньше доверия, чем человек. Помимо этого, участники, ходившие на проповеди человека, заявили о большей готовности пожертвовать деньги храму, чем те, что слушали робота.

Во втором эксперименте ученые опрашивали людей в даосском в Сингапуре. В разные дни либо человек-проповедник, либо робот-гуманоид по имени Пеппер произносил посетителям одинаковую проповедь. Как и в первом эксперименте, те, кто слушал робота, жертвовали храму меньше денег и меньше доверяли проповедям.

В третьем эксперименте приняли участие 274 христианина из США, которые читали проповедь онлайн. Проповедь была написана священников. Однако половине участников сказали, что ее написала продвинутая система искусственного интеллекта. Люди, которые считали, что читают проповедь от ИИ, назвали ее менее убедительной и достоверной.

В заключении авторы пишут, что, несмотря на постепенное внедрение новых технологий в религиозные церемонии, роботы все еще не могут стать полноценной частью храмов и церквей. Прихожане не доверяют ИИ и ищут людей-лидеров, которые могут продемонстрировать веру.

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