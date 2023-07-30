В Гомельской области фиксируется аномальный кризис неплатежей 30.07.2023, 21:56

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Обновлен рекорд.

Белстат опубликовал данные о финансовом состоянии организаций Гомельской области. Зафиксирован исторический рекорд доли просроченной кредиторской задолженности. Флагшток разбирается в том, с чем связан возникший кризис, пишет «Флагшток».

Финансовое состояние организаций Белстат оценивает по показателям прибыльности и состоянию расчетов между предприятиями. Если статистика прибыли от реализации вполне ожидаема — рост 16,3% на фоне прошлогоднего провала, то состояние расчетов характеризуется аномальными показателями.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности (говоря простым языком, «долги перед другими») в Гомельской области составил 24,9%. Это — антирекорд с начала XXI века. В то время как удельный вес просроченной дебиторской задолженности («долги нам») остается стабильным и составляет 19,2%.

На протяжении последних лет доли просроченной кредиторской и дебиторской задолженности были примерно сопоставимы. Это логично, поскольку просроченная кредиторская задолженность одной организации, фигурирует у другой, как неоплаченная дебиторская. Но с июня 2022 года два взаимосвязанных показателя пошли в разных направлениях.

В втором квартале 2022 года показатели взаимных расчетов отреагировали на введение международных санкций синхронно резким ростом доли просроченного долга. Но уже в июне 2022 года начала наблюдаться необычная тенденция: просроченная задолженность перед организациями Гомельской области начала сокращаться, а просроченные долги гомельских предприятий перед другими, наоборот, увеличиваться.

Причина аномалии становится понятна после ознакомления со статистикой задолженности перед иностранными контрагентами. Доля просроченной внешней кредиторской задолженности за апрель-июнь 2022 года выросла 11,8% до 33,3%. Пик роста просроченной кредиторской задолженности пришелся на начало 2023 года — 39,1%.

Погашение долгов иностранных контрагентов перед гомельским предприятиями происходит в прежнем порядке — доля просроченной задолженности составляет лишь 8,3%. Отсюда можно сделать вывод, что белорусские организации начали игнорировать свои обязательства перед партнерами из так называемых «недружелюбных» стран.

Это позволило временно решить проблему нехватки свободных денежных средств. Сэкономленные от невозврата иностранным контрагентам средства были направлены погашение внутренних долгов. Однако, судя по тому, что доля просроченных долгов в июне 2023 года обновила новый рекорд, временный эффект от невыплаты внешних обязательств уже исчерпан.

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