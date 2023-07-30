Дроны снова в Москве Эль Мюрид

30.07.2023, 22:31

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Эль Мюрид

Безопасность в столице РФ пропала.

Символ капиталистической России — Москва-сити — сегодня был атакован беспилотниками. По другой версии, беспилотники были сбиты средствами РЭБ и самопроизвольно сошли с траектории, врезавшись в здания комплекса.

Достаточно символично, кстати.

Режим фашизировался под вывеской укрепления безопасности. В стране нормой стали беспричинные аресты, чудовищные сроки заключения, вчера на пресс-конференции Путин безмятежно сообщил, что это нормально, в других местах даже расстреливают.

Но безопасности больше не стало. Наоборот - она исчезла полностью.

Осталась только внешняя агрессия режима и внутренний террор против народа.

Размен свободы на безопасность всегда заканчивается одинаково — исчезает и свобода, и безопасность. Россия только подтверждает это правило.

Эль Мюрид, Telegram

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