В Крыму учительница русского языка бросила «коктель Молотова» в военкомат 31.07.2023, 3:46

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Инцидент произошел в Феодосии.

В аннексированном Крыму задержана 51-летняя учительница русского языка и литературы, ее подозревают в попытке поджога военкомата, сообщает «Радио Свобода».

По версии российских силовиков, она бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в Феодосии - якобы по заданию некоего куратора, с которым учительница связывалась через телеграм.

Другие подробности дела неизвестны.

Силовики называют только ее имя - Татьяна Б. Утверждается также, что здание военкомата не пострадало - возле него лишь немного был обожжен асфальт.

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