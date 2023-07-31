Пригожин: Набор в «Вагнер» остановлен, а большая часть боевиков — в отпуске

Пригожин: Набор в «Вагнер» остановлен, а большая часть боевиков — в отпуске2
- 31.07.2023, 8:04
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Наемники будут выполнять задачи в Африке.
Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин подтвердил, что прекратил вербовку новых наемников. Об этом он заявил в аудиокомментарии, который был опубликован 31 июля в связанном с его компанией телеграм-канале.
Пригожин заявил, что в настоящий момент время открытия центров по вербовке в ЧВК «не определено».
— Для того чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю — группа «Вагнера» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси, — сказал Пригожин.
Он подчеркнул, что большая часть его наемников «находится в отпуске».