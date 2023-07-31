Курс доллара в начале августа будет расти 31.07.2023, 8:06

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Прогноз от финансовых аналитиков.

Начало прошлой недели отметилось снижением курса доллара США на российском и белорусском валютных рынках. Но к окончанию недели ситуация изменилась на противоположную. Каких курсов теперь ждать от главных валют, разбиралось издание Myfin.by.

По итогам недели курс доллара США пусть и незначительно, но все-таки вырос на +0,23%. Закрытие недели состоялось при значении USD/BYN 3,0258. Накануне, в четверг, 27 июля, доллар снижался до USD/BYN 3,0057. С начала 2023 года курс доллара вырос на +10,58%.

Курс российского рубля за это же время вырос к четвергу, 27 июля, до RUB/BYN 3,3431 за 100 российских рублей, но к закрытию пятничных торгов вновь опустился до RUB/BYN 3,3205. С начала года сохраняется просадка курса российского рубля на -12,00%.

Причиной таких курсовых качелей стал налоговый период в Российской Федерации, когда в начале недели возобновился спрос на рублевую ликвидность, а к концу недели вернулся спрос на иностранную валюту.

Центробанки и ставки

На внебиржевом рынке Форекс прошлая неделя стала знаковой в части решений двух ведущих регуляторов по процентной ставке. ФРС США в среду, 26 июля, в одиннадцатый раз за неполные два года повысила ставку на 0,25 процентных пункта до 5,50%. Это максимум ставки за последние 22 года, и мировой рынок находится в ожидании окончания периода ужесточения монетарной политики.

Европейский Центробанк в четверг, 27 июля, также пошел на повышение процентной ставки на те же 0,25 процентных пункта до текущих 4,25%. Решение был ожидаемым и прогнозируемым, детали же крылись в пресс-конференции руководителя ЕЦБ Лаггард. Она заявила, что нынешняя инфляция в еврозоне будет сохраняться еще достаточно, и при принятии дальнейших решений ЕЦБ будет отталкиваться от текущих параметров. Как раз сегодня, в понедельник, в 12.00 (по минскому времени) состоится публикация данных по ИПЦ (индекс потребительских цен) и ВВП в зоне евро, которые могут потенциально поддержать евро в паре с долларом США. А пока пара EUR/USD после локального минимума в 1,0951 пытается нащупать точки возврата к отметке в 1,1350.

Нацбанк допускает девальвацию

Еще один информационный повод на прошлой неделе был опубликован на сайте Национального Банка Беларуси. Это один из двух докладов руководителей Нацбанка на расширенном заседании Правления, в частности доклад члена Правления, начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Д.Л. Мурина «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере».

Применительно к белорусскому валютному рынку представляет интерес заключительная часть доклада, в которой Нацбанк допускает некоторую девальвацию белорусского рубля и рост инфляции при условии сохранения текущих экономических факторов. В частности указывается на сокращение инвестиций в основное производство и сохранение высоких инфляционных ожиданий со стороны бизнеса и физических лиц.

Текущая инфляция по итогам июня 2023 года составила 2,9%, инфляционные ожидания по опросам Нацбанка — 10,9%. Также в докладе прозвучало, что регулятор не исключает перехода к ужесточению монетарной политики после цикла снижения ставки рефинансирования. А это, в свою очередь, может привести к повышению стоимости кредита и удорожанию белорусской ликвидности.

Исходя из сказанного, на текущей неделе можно ожидать плавного роста курса доллара США в сторону USD/BYN 3,0500. Евро также может вырасти в цене на фоне стабилизации пары EUR/USD на внебиржевом рынке Форекс. Курс российского рубля будет находиться под давлением в сторону RUB/BYN 3,2000 за 100 российских рублей.

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