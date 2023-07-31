Убегая от ВСУ, россияне бросили и объявили погибшим своего тяжелораненого командира 1 31.07.2023, 8:13

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Фото: Reuters

Пропагандисты до сих пор рассказывают о его гибели.

Во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российские захватчики так быстро бежали, что решили не нагружать себя лишним грузом и бросили своего тяжелораненого командира лейтенанта Алексея Мельникова.

Позже, чтобы скрыть правду о своем предательстве, оккупанта объявили героически погибшим, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Однако беда в том, что Мельников выжил и стал доказательством того, что россияне «своих бросают». По данным Нацгвардии, истекающего кровью оккупанта нашли украинские защитники. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, чем спасли жизнь.

После того как оккупант придет в себя, он будет допрошен. В то же время пропагандистские медиа разгоняют сюжеты, как героический лейтенант Мельников, сдерживая врага, «прикрывал своих и был коварно убит фашистами».

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