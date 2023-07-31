Турция, ОАЭ и даже Занзибар: какие страны выбирают белорусские туристы 4 31.07.2023, 9:23

2,628

Начальная цена за горящие туры – около 800 евро.

Возможность выбраться в отпуск за границу для жителей Беларуси сейчас зависит от наличия довольно большой суммы денег и виз иностранных государств. «Белсат» рассказывает, что происходит на пике туристического сезона–2023.

Собираясь в отпуск, белорусские туристы сначала читают отзывы на форумах и в социальных сетях, чтобы сориентироваться в направлениях, качестве и цене. По отзывам одного из форумов для туристов, семьям с детьми сейчас рекомендуют из стран дальнего зарубежья Турцию, Арабские Эмираты, Грецию, Албанию, Испанию. Также говорят, что понравилось во Вьетнаме, Таиланде, Индии, странах на севере Африки.

Если зайти на сайты крупных туристических компаний с целью выбраться на отдых прямо сейчас, то там в топ-5 направлений – Турция, Египет, Арабские Эмираты, Греция и Испания. Близко стоят по количеству предложений Мальдивы. Начальная цена за горящие туры – около 800 евро за человека и стремится вверх, туры на более позднее время без скидок изо всех сил стараются преодолеть планку в 1500 евро за одного человека.

Самым популярным направлением отдыха остается Турция

Журналисты поговорили с эксперткой в сфере туризма Ириной. Она живет и работает в Киеве, но в Беларуси у нее работает туристический бизнес, которым она управляет дистанционно, передав непосредственное управление бывшим партнерам. Эксперт рассказала, что происходит в сезоне-2023:

«Людям все равно хочется отдыхать, даже если война и вот это все. Самым популярным направлением беззаботного отдыха остается Турция. Но Турция, к сожалению, ужасно дорогая. Ведь дешевых белорусских чартеров как таковых уже нет. Закрыт пролет через Украину, который был раньше прямой и быстрый, не летают самолеты из Беларуси и через Европу. Сейчас полеты только через Россию, из Минска через Москву».

Собеседница также упомянула и то, что Турция еще не преодолела последствий ужасного землетрясения и до сих пор остается сейсмически очень активной зоной. Но ее побережья людей привлекают, остается привычка – едут отдыхать в знакомые места:

«Путевки туда сильно подорожали. Простой пример: женщина ездит с ребенком отдыхать ежегодно в Турцию. В этом году взяла кредит, чтобы свозить дочь на море. И вот путевка, которая стоила раньше 1500 долларов, сейчас ей стоила 2900 долларов. То есть, разница глобальная, стало очень дорого».

Эмираты в топе

У тех, кто имеет деньги, по словам Ирины, самое популярное сейчас направление – Эмираты. Большинство путевок приходит в Беларусь через российских туроператоров, поэтому сейчас именно Эмираты и Турция в топе:

«Но представьте: если так сильно подорожала Турция, то на сколько подорожали Эмираты? Отдых за границей через Москву из-за стоимости все больше становится чем-то элитарным, хотя это вообще самые обычные массовые отели «все включено», там нет ничего эксклюзивного. Эксклюзивное стоит вообще за пределами здравого смысла»

Возможность отдохнуть дешевле появляется, если вылетать из Варшавы и Вильнюса. Но «это для тех счастливчиков, кто имеет визы». По словам Ирины, визы стало делать тоже очень дорого, но «люди их все равно делают, так как это себя окупает, открывая путь к более адекватному по стоимости отдыху». Поэтому можно говорить, что большой поток туристов также идет через столицы Литвы и Польши, несмотря на многочасовое ожидание на границе, «но он вряд ли будет отражен в туристической статистике по итогам года как выездной туризм, ведь такой туризм люди все чаще организовывают себе сами, умея считать деньги».

«Здесь самое популярное направление для белорусов – Греция и Испания. Но в этом случае чаще всего люди покупают не туристическую поездку, а сначала берут вылеты себе, обычно в лоукостах, билеты там обычно получаются очень дешевые. Купив билет, потом через сервисы вроде Booking арендуют какое-то жилье на курортах, выбирая лучшее по цене предложение рынка», – рассказывает наша собеседница.

По словам Ирины, на рынке есть довольно много предложений черноморских стран, бывших республик Югославии тоже: «Но, выбирая из Европы, понимаешь, что оптимальный вариант – это Греция, Крит, в Испании – Барселона и Коста-Брава, Коста-Дорада. Там, можно сказать, идеальное соотношение цены и качества. Пример: двое взрослых и ребенок по такой схеме только вернулись из отпуска, отдали всего 600 евро. То есть разница в том, полетели вы из Беларуси или из Польши, глобальная».

Еще один нюанс: не все программы и сайты для самостоятельной организации отдыха видны и открываются в Беларуси. Либо они работают, но не позволяют ничего заказать и приобрести лицам из Беларуси. Поэтому Ирина рекомендует, если есть кого, попросить приобрести перелет или арендовать апартаменты на курорте из любой европейской страны: «Обычно так и делают».

Фото: Fleepik

После ковида открылась Азия и любимое направление отдыха туристов из СНГ – Юго-Восточная Азия. Но сейчас туда ехать Ирина не советует: там очень и очень жарко. Вьетнам, Гоа и вся Индия, Бали – туда хорошо весной или осенью, летом же это не те места, куда стоит лететь. По словам собеседницы, даже чартерная программа в Индию прекращается весной и возобновляется осенью: «Потому что лето там – только для местных жителей и любителей экстрима».

Среди экзотических направлений появился Занзибар

Вылет туда тоже через Москву. Можно вылететь из Беларуси, но пересадка все равно будет в Москве, оттуда вылетают огромные чартерные рейсы. «Это в целом было интересное направление до войны, когда вылет был из Киева: маршрут короче, цены ниже. Все московские рейсы летят в обход Украины и Европы, делают большой круг».

Говоря о Занзибаре, Ирина акцентирует внимание на безопасности. Перед вылетом в любую иностранную страну делать прививки желательно, а в страны Азии и особенно Африки – обязательно: «Еще скажу про Занзибар. Уровень туристических услуг там своеобразный. Все же это глубокая Африка, и среднестатистический человек, особенно если с детьми, а не просто молодые люди, часто боится таких полетов, учитывая не совсем тот уровень развития инфраструктуры за пределами гостиницы. Боязнь отравиться, заболеть, боязнь местных козявок, боязнь всего. Поэтому это, скажем так, специфическое направление, для рискованных. Наверное, это интересно молодежи. Пары с детьми и старшие отдадут предпочтение Турции и Эмиратам, о которых я говорила».

В целом Африка «стала дороже из-за увеличения стоимости перелета, так как нужно облетать многие страны мира, из-за санкций не все пропускают самолеты из Беларуси и России».

Ирина из разговоров с коллегами и собственного опыта знает, что сейчас едут отдыхать те, кто приобретал туры заранее, готовился к ним с зимы: «Просто по горячим путевкам мало едут, да их самих, туров горящих, не так уж и много. Раньше они появлялись, так как операторы резервировали большой номерной фонд в отелях партнеров. Сейчас риски выросли, цены выросли, резервируют под конкретные запросы».

Ситуация на рынке сложная

В целом, по оценке эксперта, ситуация на рынке сложная. Более-менее держатся большие компании и те, кто отправляет людей отдыхать в Россию: «А далеко не всем компаниям и клиентам это приемлемо. В целом из отзывов знаю, что туристов стало гораздо меньше». Ирина связывает снижение количества клиентов в туристических фирмах с тем, что много людей, причем с высокими зарплатами, программистов, выехало из страны: «Когда с рынка вдруг исчезают десятки тысяч клиентов, это заметно».

Наша собеседница говорит, что турбизнес в Беларуси либо переориентируется вслед за Россией, либо закроется, либо релоцируется: «Некоторые туристические компании, особенно небольшие, закрываются в Беларуси и переезжают вслед за клиентами, чтобы помогать организовывать отдых на месте, ближе к клиентам, из Польши или Литвы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».