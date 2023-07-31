Диетологи назвали сухофрукт для улучшения здоровья сердца 31.07.2023, 9:01

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Особенно у пожилых мужчин.

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что ежедневное потребление чернослива может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы мужчин после 55 лет. Исследование представлено на ежегодном собрании Американского общества питания (ASN).

В эксперименте приняли участие женщины в постменопаузе и мужчин старше 55 лет. У мужчин длительное употребление чернослива повысило уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, способствующего удалению излишков холестерина из сосудов. Также у них снизился уровень С-реактивного белка — биомаркера воспаления, которое связано с развитие атеросклероза.

Для пожилых женщин длительное употребление чернослива не оказало негативного влияния на различные метаболические показатели, связанные с риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая общий холестерин, общие триглицериды, уровень глюкозы натощак и уровень инсулина.

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смерти в мире. Факторы риска их развития включают высокий уровень холестерина, диабет, ожирение и старение. Одной из диетических рекомендаций для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний является потребление широкого спектра фруктов и овощей. Исследование показало, что потребление чернослива без добавления сахара может способствовать улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

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