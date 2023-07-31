А кто это? 1 Аркадий Дубнов

31.07.2023, 9:07

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Аркадий Дубнов

О путинском лукавстве.

Обнаружилось, что президент Путин «в первый раз слышит имена» Евгении Беркович и Бориса Кагарлицкого. Он «даже, честно говоря, не знает, о ком говорит» журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, подчеркнувший на состоявшейся этой ночью пресс-конференции, что эти «люди арестованы за записанные или произнесенные слова» и спросивший президента, «не наступает ли 37 год». Путин сказал, что «фамилии эти (Беркович и Кагарлицкого) слышит в первый раз и не очень понимает, что они сделали, что с ними сделали».

Лукавая «неосведомленность» Путина о самых резонансных судебных кейсах, производимых отечественным правосудием, - фирменный стиль российского президента. Он не устает ее демонстрировать уже много лет. А что если «37 год» все-таки наступит, а Путину его челядь об этом не сообщит и журналистов к нему не пустит…

Мне уже приходилось быть свидетелем путинского лукавства еще в 2008 году, когда я входил в президентский пул и присутствовал на прощальном приеме, устроенным Путиным для журналистов перед тем, как оставить «греть» на время свое президентское кресло Медведеву.

Приведу тут отрывок из моего открытого обращения к Путину с предложением «немного отдохнуть» от власти, которое было опубликовано в «Ежедневном журнале» в декабре 2010 года:

«…Наше последнее общение с Вами в Ново-Огарево мне последнее время приходится часто вспоминать. Видимо, я имел тогда «честь» оказаться одним из первых, кому Вы практически публично, в присутствии десятка коллег-журналистов, объяснили, почему Михаил Ходорковский сидит в тюрьме, и теперь эту формулу, как хорошо заученную мантру, повторяете постоянно.

Не сомневаюсь: Вы хорошо помните, что ответили, когда я спросил, не жалко ли Вам Ходорковского.

– Ходорковского? – переспросили Вы, – да у него же руки по локоть в крови, там же везде трупы!

Я, честно сказать, опешил.

– А что ж доказать-то до сих пор не могут?

– Так они же мешками деньги заносят в суды, прокуратуру, они же там все купили!

Видно было, что Вы начали горячиться, обручальное кольцо на руке Вы стали крутить еще сильнее. Я тоже начал горячиться и уже открыл рот, начав говорить, что, мол, это и есть итоги восьми лет Вашего правления. Но в этот момент один из коллег дернул меня сзади за полу пиджака: «Хватит, остановись».

Едва я успел к нему обернуться, как другая коллега спросила Вас, а не жалко ли Вам Бахмину.

– А кто это такая? – реакция Ваша была такой же молниеносной, как и пару лет спустя, когда Вы спросили у Юрия Шевчука, кто он такой.

Коллега даже немного растерялась: президент России не знал имени женщины, за освобождение которой выступали тысячи российских граждан.

– Ну, она в ЮКОСе юристом работала, бухгалтер, двое маленьких детей, – промямлила отважная журналистка.

– Бухга-а-алтер? – протянули Вы, – бухгалтер всегда сидит. И небрежно махнули рукой…»

Добавлю, что Светлана Бахмина вышла на свободу в 2009 году, а журналистка, задававшая про нее вопрос Путину 15 лет назад, вчера также участвовала в пресс-конференции

Аркадий Дубнов, Telegram

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