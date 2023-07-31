Украинский военный опроверг заявления российской пропаганды о Старомайорском 31.07.2023, 9:14

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Населенный пункт находится под контролем ВСУ.

Боец 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным «Дикий» опроверг заявления российской пропаганды о Старомайорском.

По его словам, информация, которую распространяют россияне, что они вместе с ВДВ и боевиками «ДНР» «отбили назад» Старомайорское — фейк и пропаганда.

Военный заявил, что российская армия уничтожается и будет уничтожаться в дальнейшем.

«Старомайорское разминируется полностью, потому что российские Вани очень много „подарков“ за собой оставили», — сказал он.

По его словам, максимум, что сейчас делают войска РФ — бьют артой по населенному пункту.

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