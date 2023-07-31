Белорус заработал игрой в покер почти $43 миллиона 6 31.07.2023, 9:33

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Никита Бодяковский

И вошел топ-10 игроков в мире.

Белорус Никита Бодяковский вошел в десятку самых результативных игроков в покер. За свою карьеру он заработал 42 840 617 долларов, пишет «Комсомолка».

Никита является самым известным белорусским игроком в покер. Он родом из Мозыря, с детства увлекался шахматами и подавал большие надежды, писал Onliner. Никита уже в 12 лет был главным шахматистом школ по родной Гомельской области, неоднократно становился чемпионом Беларуси.

В 16 лет он обратил внимание на покер. Сначала играл онлайн, и ему удавалось зарабатывать призы многократно. Свой первый миллион долларов он заработал, будучи еще несовершеннолетним.

А с 18 лет начал осваивать и офлайн-турниры. Сам игрок признается, что первые три года ездил вхолостую, результата не было. Однажды белорус отправился в Копенгаген, где был близок к призам, но стал баббл-боем (в покере это игрок, вылетевший из турнира на стадии баббла, чаще всего в одном шаге до призовой зоны). Gарню воздалось. В 2018-м он заработал больше 14 млн долларов.

В мае 2023 года Никита Бодяковский в сумме выиграл уже без малого 40 миллионов долларов. И вот новый рекорд — 42 840 617 долларов за все время игры в покер.

Отметим, что ранее Никита Бодяковский осудил российскую военную агрессию против Украины.

— Я поддерживаю Украину и беспокоюсь за нее. Военная агрессия России является однозначным злом. Никогда не поздно признать ошибки и изменить позицию. Нет войне! — сказал белорус в апреле прошлого года, выиграв турнир на Кипре.

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