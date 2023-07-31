В ближайшие недели в Крыму будет жарко 1 31.07.2023, 9:43

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ВСУ все ближе к оккупированному полуострову.

Российский гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ночью с пятницы на субботу ВСУ якобы пытались разрушить железную дорогу между левобережной Херсонщиной и оккупированным Крымом. По его словам, оккупанты якобы сбили все 12 ракет Storm Shadow запущенных по позициям россиян, в результате чего на железной дороге «незначительно повредили будку обходчика и контактную линию».

Информация об «успешной» работе российских сил ПВО вызывает большие сомнения на фоне постоянной «бавовны» в регионе, но тенденция налицо – Силы обороны Украины все плотнее сжимают свой кулак вокруг полуострова. Ситуация складывается таким образом, что уже в ближайшие недели в Крыму станет гораздо «жарче», чем сейчас. Об этом известный украинский военный эксперт Роман Свитан написал в статье для «Апострофа».

Верить коллаборанту Сальдо о том, что оккупационная ПВО якобы сбила все ракеты, бессмысленно, но сама тенденция налицо – постоянные «прилеты» по позициям врага на полуострове, его логистике, складам с БК, нефтебазам и местам дислокации.

Так называемый «глава» Крыма Аксенов каждый день рассказывает об «успешной работе ПВО», но его комментарии становятся все более сдержанными. Если в прошлом году оккупационная администрация в Симферополе и Севастополе всячески подчеркивала, что приближение ВСУ к полуострову и тем более заход наших сил в Крыму якобы станет последней «красной линией» для Москвы, то теперь такой уверенности у них нет.

Всю прошлую неделю в Крыму полыхало. Были результативные «прилеты» по складам, базам, а также аэродромам. Беспилотниками били практически по всем ключевым точкам на карте – Армянск, Старый Крым, Феодосия, Севастополь, а также по Джанкойскому и Красногвардейскому районах. Аксенов с одной стороны рассказывал, что «все под контролем» и угроз якобы нет, но в Джанкойском районе из-за попадания в переполненный склад с БК оккупантам пришлось эвакуировать жителей всех населенных пунктов, проживавших в радиусе 5 км от места детонации, а также остановить движение по железной дороге и трассе Джанкой-Симферополь.

Затем в среду опять начали «щупать» Красноперекопск и Севастополь, где, предположительно работали по позициям россиян в Казачьей бухте, но тогда обошлось без подробностей. Зато вечером 28 июля стало известно, что там в бухте взлетел в воздух склад боеприпасов оккупантов.

«В районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов. Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на «временном составе» боекомплекта рашистов», - сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Руководство ГУР не скрывает того, что в Крыму скором времени станет еще «жарче», чем сейчас. По словам главы управления Кирилла Буданова, украинские войска уже в обозримом будущем могут зайти на полуостров. Точную дату деоккупации полуострова он называть не стал, но еще раз заверил, что произойдет это уже очень скоро.

Из-за постоянной угрозы для личного состава и детонации БК, оккупантам приходится постоянно перемещать технику по всему полуострову. В Раздольном на северо-западе Крыма, где прилетало в июне и в этом месяце, оккупанты расформировали свою базу, переместив людей и технику вглубь региона. Судя по карте ударов, бьют по логистике и базам оккупантов, которые располагаются именно за основным укрепрайоном россиян, который они построили на севере полуострова в Армянске.

Там укрепления менее разветвленные, нежели на территории Запорожской области, но оккупанты продолжают укреплять свои позиции на территории Красноперекопского, Джанкойского, Ленинского районов, а также на Арабатской стрелке, через которую гонят технику из Керчи в сторону Мелитополя.

Как известно, оккупанты запретили с 1 августа гражданским доступ к Арабатской стрелке, мотивируя необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма. Даже целый "оперативный штаб" во главе с Аксеновым создали, который будет раздавать пропуска для тех гражданских, которые захотят проехать по Арабатке. Да и то, туда пустят только представителей экстренных служб, а также гражданский персонал, задействованный в "работах оборонного назначения".

Параллельно с этим в регионе наблюдается постоянная переброска военной техники оккупантов. В том числе, в сторону Симферополя.

Такая активизации говорит о том, что российское командование спешно готовится к продвижению ВСУ по Херсонской области и выходу наших сил на административные границы с Крымом. К тому же там у них не такие серьезные укрепления, как в Запорожской области или на севере Крыма.

Такие приготовления, которые ведут оккупанты, как правило происходят за месяц до предполагаемого приближения войск противника. Сейчас они засуетились на Арабатской стрелке, так как не оправдался их предыдущий расчет на то, что подрыв дамбы Каховской ГЭС способен надолго сковать возможности нашей армии. Вода сходит, и грунт сохнет. Если погода позволит, то через несколько дней земля уже будет достаточно сухой, чтобы по ней могла пройти тяжелая техника.

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