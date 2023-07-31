Экс-преподавателя БГУИР приговорили к четырем годам колонии 3 31.07.2023, 9:49

3,752

Николай Баньков

Дело политзаключенного рассматривала судья Светлана Бондаренко.

В Минском городском суде 28 июля озвучили приговор 52-летнему Николаю Банькову — четыре года лишения свободы в условиях общего режима. Его обвинили по ст. 361-2 УК («Финансирование экстремистской деятельности») за три доната, которые мужчина сделал в августе 2020 года. Уголовное дело рассматривала судья Светлана Бондаренко, сообщают правозащитники.

Николай — бывший преподаватель кафедры связи БГУИР. Эта кафедра предназначена для подготовки кадровых офицеров для Вооруженных сил и других силовых структур и ведомств Беларуси.

Мужчину задержали 18 января 2023 года в Минске. Сначала ему назначили арест по административному протоколу, а потом перезадержали в рамках уголовного дела.

Николаю предъявили обвинение по ст. 361-2 УК («Финансирование экстремистской деятельности») за три доната, сделанные в августе 2020 года. Дело Николая начали рассматривать 24 июля в Мингорсуде. Уже 28 июля судья Светлана Бондаренко признала Банькова виновным и назначила ему четыре года лишения свободы в условиях общего режима.

Поддержите Николая денежными переводами, посылками с различными приятными мелочами, а также письмами, открытками и телеграммами:

СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Николай Васильевич Баньков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».