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Минобороны Украины: ВСУ имеют успех на двух направлениях

  • 31.07.2023, 9:58
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Минобороны Украины: ВСУ имеют успех на двух направлениях

За неделю украинские воины освободили 12,6 квадратных километров.

В Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются по направлениям Мала Токмачка и Работино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв.км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

- На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, - написала Маляр.

Силы обороны за время наступления на этих направлениях освободили 204,7 кв. км. За неделю украинские воины деоккупировали 12,6 кв. км.

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