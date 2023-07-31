Названо простое кухонное средство, которое улучшит урожай помидоров 1 31.07.2023, 10:05

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Оно благотворно сказывается и на вкусовых качествах томатов, делая их более сладкими.

В период созревания томатов огородники всеми силами стараются защитить их от болезней, довести до спелости и сортового размера. Изменчивая погода мешает получить хороший урожай. Чтобы избежать фитофтороза помидоров и вершинной гнили, люди пускают в ход как покупные биопрепараты, так и народные методы.

Эффективной подкормкой томатов может стать обыкновенная пищевая сода - дешевое средство, которое подходит как для полива, так и для опрыскивания растений. Дачники отмечают, что сода благотворно сказывается на вкусовых качествах помидоров, делает их более сладкими, отмечает apostrophe.ua.

2 ст. ложки соды разводят в 10 л воды, добавляют 1 таблетку аспирина и около 20 г тертого хозяйственного мыла, тщательно перемешивают. Таким раствором помидоры можно поливать не чаще 1 раза в 2 недели, иначе есть риск слишком сильно залужить почву (а помидоры любят нейтральную кислотность).

Опрыскивание помидоров раствором пищевой соды слабой концентрации поможет бороться с болезнями и насекомыми-вредителями. Разведите в 10 л воды всего одну чайную ложку соды и обработайте кусты томатов с помощью пульверизатора.

Известен рецепт и другого, более концентрированного раствора, который, как говорят, не просто делает помидоры более сладкими, но и становится профилактикой фитофтороза. В 10 л воды разводят 3 ст. ложки соды и обрабатывают кусты. Делать это лучше вечером, чтобы на растения не попадали прямые солнечные лучи.

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