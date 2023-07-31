Минчане жалуются на «ноу-хау» от гипермаркета в Чижовке 2 31.07.2023, 10:13

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На въезде на паркинг поставили бетонные блоки, в которые уже врезаются авто.

Гипермаркет Green в минской Чижовке поставил на въезде на паркинг бетонные блоки, чтобы не пускать на стоянку грузовики. На «ноу-хау» пожаловались и обычные минчане, которым из-за этого трудно парковаться возле магазина. В итоге ГАИ потребовала убрать ограничители, но не прямо сейчас, пишет агентство «Минск-Новости».

В конце июля на въезде и выезде с парковки возле гипермаркета Green в минской Чижовке появились бетонные блоки — их установили сотрудники магазина. Таким образом они пытались ограничить въезд габаритных фур, которые заезжали на стоянку на бесплатном паркинге.

При этом блоки создали серьезные проблемы, особенно для молодых водителей и владельцев внедорожников. По словам очевидцев, они уже стали причиной не одной аварии.

В ситуации взялась разбираться ГАИ — инспекторы выдали предписание на демонтаж блоков, но уже после того, как будет найдено более законное решение вопроса.

— Бетонные блоки установлены администрацией торгового центра с нарушениями и без согласования с ГАИ. Ответственные должностные лица за их установку неоднократно привлекались к административной ответственности. До настоящего момента блоки стоят для недопущения проезда крупных грузовых автомобилей и до момента реализации иных конструктивных решений по проекту, согласованному в установленном порядке с Госавтоинспекцией, — заявил начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.

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